Uomini e Donne oggi, Manuel dedica speciale: “Lui mi ha aiutato”

Ultime notizie Uomini e Donne: Manuel Galiano felice anche senza Giulia Cavaglia

Manuel Galiano è felice. Sì, anche senza Giulia Cavaglia. Ha saputo voltare subito pagina e adesso è circondato solo dagli amici più cari e da quella famiglia che lo sostiene in ogni sua scelta. Che dire, invece, dei suoi fan? Dopo la sua versione dei fatti circa la rottura con Giulia, molti si sono convinti che Manuel è una persona autentica e che è stata una benedizione la fine della sua ultima relazione. Manuel di Uomini e Donne, adesso, ha voluto scrivere un messaggio speciale a una persona che lo ha accompagnato durante il suo percorso nel dating show di Canale 5 e che gli ha dato i consigli giusti per affrontare anche dei momenti molto complicati.

Uomini e Donne oggi: la dedica di Manuel al suo amico

Attraverso una Instagram story, Manuel Galiano ha scritto queste parole su Claudio, uno degli autori di Uomini e Donne: “Finalmente ho una foto con una persona che mi ha sopportato e aiutato per tutti questi mesi. TVB”. Messaggio, questo, dopo la frecciatina contro Giulia Cavaglia. I due si punzecchieranno anche a distanza?

Giulia e Manuel news: nessun ritorno di fiamma e… confronto a Uomini e Donne?

Se ne sono dette di ogni su Manuel Galiano: che ha tradito la sua ex, che si è già frequentato con altre ragazze, che è stato sempre e solo interessato a diventare popolare su Instagram… Il ragazzo ha prontamente smentito tutto ogni volta che gli veniva rivolta contro un’accusa di questo tipo. Non sappiamo se a Manuel verrà mai offerta la possibilità di salire sul trono, ma è certo che sentiremo ancora parlare di lui. I fan sono convinti che non sia stato detto veramente tutto sulla sua relazione con Giulia e che potremmo assistere ben presto a un loro confronto direttamente nello studio di U&D.