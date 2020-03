Uomini e Donne oggi: Sonny si autoelimina, Alessandro si sbilancia

Uomini e Donne oggi lunedì 9 marzo 2020 Trono Classico: Sonny decide di eliminarsi, Alessandro si sbilancia con Giovanna

Oggi la settimana prende inizio con una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Questa è la registrazione in cui Alfonso Signorini entra in studio per parlare con Alessandro Graziani, attualmente corteggiatore di Giovanna Abate e Sara Shaimi. Non sappiamo se questa parte verrà mandata in onda o meno, visto che i telespettatori hanno già potuto vedere quanto accaduto durante la puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda qualche settimana fa. Intanto, vi anticipiamo che oggi Giovanna e Sara rivivono la litigata della scorsa settimana, attraverso un rwm. Maria De Filippi manda poi in onda il confronto tra Sara e Sonny nei camerini. Il corteggiatore ha raggiunto la Shaimi e le ha fatto capire di essere ancora interessato a lei. I due hanno dato vita un’accesa discussione, in quanto la tronista non riesce a fidarsi. Di fronte a questo confronto, Giovanna appare abbastanza infastidita, in quanto non ne sapeva nulla. La Abate si arrabbia ancora di più quando Sonny in studio confessa di provare qualcosa per Sara.

Esausto dalle numerose critiche, il corteggiatore sceglie di autoeliminarsi. Viene poi mandata in onda l’esterna di Giovanna e Sammy. La Abate ammette di trovarsi molto bene in compagnia del corteggiatore. Entrambe le troniste sono uscite con Alessandro, il quale riesce a generare non poche polemiche. In particolare, la Shaimi resta molto male di fronte al video dell’esterna che il corteggiatore ha fatto con Giovanna. Graziani è riuscito a tirare fuori il lato tenero della Abate. Scendendo nel dettaglio, Alessandro si è sbilanciato con la tronista, affermando in esterna che la porterebbe via dalle telecamere. Nonostante ciò, Giovanna oggi si dice dispiaciuta per l’atteggiamento di Graziani, il quale non si è ancora dichiarato.

Oggi Uomini e Donne, nuove discussioni tra Giovanna Abate e Sara Shaimi

Sara ha portato in esterna anche Giovanni e Gaetano, lasciando a casa Matteo. Questa sua decisione causa una nuova discussione in studio con Giovanna, la quale sembra non apprezzare per nulla i modi di fare della collega. Intanto, vi anticipiamo che questa puntata del Trono Classico vede il ritorno in studio di Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo la scelta.