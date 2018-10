Uomini e Donne oggi, Gemma riceve un anello: la reazione della Galgani

Oggi Uomini e Donne: Rocco regala un anello a Gemma Galgani

La nuova settimana di Uomini e Donne parte con una puntata dedicata interamente al Trono Over. Maria De Filippi apre il tutto con alcuni video-anticipazione di ciò che andrà in onda questa sera a Temptation Island Vip. Il docu-reality condotto dalla strabiliante Simona Ventura sta per chiudere i battenti e ha portato a casa Mediaset numeri da record. Senza dubbio la prima edizione sarà promosso con la lode. Tornando ai cavaliere e le dame dei due parterre, si inizia parlando di Gemma. La signora di Torino al momento ha ben tre uomini ai suoi piedi. Rocco, Marco e l’ultimo arrivato Giorgio.

Alla fine dell’ultima registrazione, la Galgani va a trovare Rocco. I due discutono animatamente e la lite continua anche nel corso della loro esterna. Nonostante ciò, decidono di continuare a conoscersi e frequentarsi. Quest’oggi, l’uomo entra in studio con una rosa e un regalo molto prezioso. Il cavaliere del parterre maschile del Trono Senior ha infatti portato un anello alla dama di Torino. La donna ne resta ammaliata. In ogni caso, il signore spiega di aver portato questo dono come scuse per tutte le volte che ha fatto piangere la donna. Lei accetta e alla fine ballano. La padrona di casa fa sapere a Gemma che Marco vuole parlarle e così il cavaliere entra in studio. L’uomo non si vuole dare per vinto e continua ad esternare i suoi sentimenti nei confronti della dama.

Uomini e Donne: Gemma rifuta ancora Marco

Marco è convinto che Gemma sia interessata a lui anche se non lo ammette. Il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne dice di sentire e vedere in lei qualcosa di più di una semplice amicizia. Nonostante ciò, la Galgani continua a rifiutarlo. In tutto ciò, Rocco rivela di essere un po’ infastidito da tale situazione. Si passa poi a Nino. Il siciliano sta conoscendo Caterina.