Uomini e Donne oggi, sfilata interrotta: sospetti per due partecipanti

Maria De Filippi si ritrova a fermare questo momento per mandare in onda un RWM su Maria Tona e Maurizio G., che genera non pochi dubbi

Oggi dovrebbe andare in onda la puntata di Uomini e Donne che corrisponde alla prima parte della registrazione dello scorso 24 febbraio. Nel pomeriggio di lunedì 8 marzo 2021, secondo le anticipazioni, il pubblico dovrebbe assistere alla sfilata degli uomini, che ha come tema L’amore come in un film. Si parte dai due tronisti, Giacomo e Massimiliano. Il primo appare abbastanza timido, mentre sulla passerella fa vedere alcuni fogli che legge Maria De Filippi. Mollicone dimostra di essere molto emozionato, soprattutto quando fa un discorso sull’amore. Dopo di che, sfilano Riccardo Guarnieri, Gerò, Armando Incarnato, Biagio, Maurizio G., Alessandro, Maurizio il poeta, Luca, Roberto e Claudio.

Vince la sfida Luca, mentre gli ultimi due, a pari merito, sono i due Maurizio. Nel corso della sfilata avviene anche una forte discussione. Ciò accade quando Maria Tona dà 10 a Maurizio G., cosa che insospettisce Gianni Sperti. Scendendo nel dettaglio, l’opinionista attacca la dama poiché a detta sua dovrebbe dare di più ad Alessandro, in quanto escono insieme. Maria, infatti, dà 10 anche all’altro cavaliere. A questo punto, la De Filippi decide di fermare la sfilata e di mandare in onda un RWM, che vede Maria e Maurizio discutere dopo la scorsa registrazione. Di fronte a queste immagini, Gianni continua ad accusare entrambi di essere bugiardi e falsi.

Secondo l’opinionista, i due dovevano chiudere dopo essersi visti in hotel e invece hanno scelto di farlo in puntata per ottenere più visibilità. Durante la discussione, dice la sua anche Gemma Galgani, che critica il comportamento di Maurizio. Quest’ultimo, però, la accusa di essere rancorosa, perché non è riuscita a raggiungere il suo obbiettivo, ovvero andare oltre con lui. Tali parole vengono subito bocciate da Gianni, che prende prontamente le difese di Gemma. Nel frattempo, anche Cataldo si intromette per difendere la dama torinese. E proprio loro due, a fine sfilata, si ritrovano al centro dello studio per raccontare come sta proseguendo la loro conoscenza.

Tina Cipollari, anche oggi, non è presente in studio. Come hanno fatto sapere Maria De Filippi e Gianni, settimana scorsa, l’opinionista non sta bene. Dunque, la Galgani può affrontare questi momenti in totale serenità. Infatti, quando si trova al centro dello studio deve sempre stare attenta alle critiche e alle accuse dell’opinionista.