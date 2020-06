Uomini e Donne oggi, penultima puntata: la scelta di Giovanna

Uomini e Donne oggi lunedì 8 giugno 2020: la scelta di Giovanna Abate

Puntata imperdibile quella di Uomini e Donne oggi, lunedì 8 giugno 2020. Il programma sta giungendo ormai al termine e Giovanna Abate si ritrova a fare la sua scelta. La tronista conclude così il suo percorso con Sammy Hassan e Alchimista/Davide Basolo. Ricordiamo che Alessandro Graziani ha deciso di concludere la sua conoscenza con Giovanna diverse puntate fa. L’ormai ex corteggiatore si è, infatti, reso conto di non poter conquistare il cuore della Abate. Per tale motivo, alla corte della tronista restano Sammy e Alchimista, sebbene lei avesse dichiarato di non poter chiudere il suo percorso senza la presenza di Alessandro. Il pubblico di Canale 5 la vedrà oggi pronta a iniziare una nuova relazione lontano dalle telecamere, dopo la delusione ricevuta dalla conoscenza con Giulio Raselli, il quale scelse Giulia D’Urso. A questo punto, Giovanna si ritrova divisa a metà, nonostante in molti siano convinti che il suo cuore batta solo per Sammy.

Proprio la scorsa settimana, Gianni Sperti rimproverava Giovanna per l’atteggiamento tenuto con Davide. A detta dell’opinionista la Abate sarebbe già innamorata di Sammy. In realtà, le anticipazioni ci hanno già svelato chi sceglierà Giovanna oggi in studio. La puntata, infatti, è stata registrata settimana scorsa. Non sappiamo chi è presente in studio. Probabilmente dame e cavalieri del Trono Over hanno l’opportunità di assistere alla scelta di Giovanna. Inoltre, prima di scoprire con chi la Abate sceglie di lasciare il programma, i telespettatori potrebbero ancora ritrovarsi a vedere sul piccolo schermo le ultime novità sulle conoscenze dei protagonisti del Trono Over. In particolare, settimana scorsa la puntata si è conclusa con Gemma Galgani e Sirius, dunque oggi potrebbe riprendere tutto da dove li abbiamo lasciati.

Oggi Uomini e Donne: la scelta di Giovanna Abate con Sammy Hassan e Davide Basolo

Oltre alla scelta di Giovanna, oggi al centro dello studio potremmo ancora rivedere Gemma e il resto dei protagonisti del Trono Over. Non è rimasto molto in sospeso per quanto riguarda dame e cavalieri. Sicuramente ci piacerebbe sapere come la Galgani continuerà la sua conoscenza con Nicola questa estate.