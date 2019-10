Uomini e Donne Oggi: il primo bacio di Ida dopo Riccardo

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: Ida bacia Armando, Riccardo senza parole

Quest’oggi va in onda una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. Si parte con Gemma. Dopo la scorsa registrazione è andata a parlare con Jean-Pierre per discutere di quanto accaduto in studio. Alla fine, il cavaliere le rivela che in realtà non è molto attratto da lei fisicamente e che per il momento la vede ancora solo come un’amica. Nonostante ciò, però, il diretto interessato dice di voler proseguire con la conoscenza per vedere se scatterà qualcosa in un secondo momento. Intanto, la Galgani stava conoscendo anche Gianfranco, ma lui ora non ne vuole più sapere.

Gianfranco non vuole continuare a conoscere una donna che è molto presa da un altro uomo e per questo interrompe le telefonate con Gemma. Lei prova a fargli cambiare idea, ma senza alcun risultato. Durante la puntata fanno comunque un ballo insieme. Ida e Veronica si siedono al centro dello studio e si scopre che entrambe sono uscite insieme ad Armando. Dal racconto della serata trascorsa insieme, si scopre che tra la Platano e il cavaliere c’è stato anche un bacio. Per la dama si tratta del primo dopo la fine della relazione con Riccardo. Nel frattempo, Guarnieri resta senza parole.

Uomini e Donne: Ida e Armando continuano ad uscire insieme

Maria De Filippi prova a capire se il bacio tra Ida e Armando ha infastidito Riccardo e in che modo sia accaduto. Intanto, Armando dice di essere propenso a continuare a vedere anche Veronica, ma lei non ne ha alcuna intenzione. La Platano sembra invece essere molto contenta della sua nuova frequentazione. La padrona di casa fa sapere Guarnieri che c’è una signora per lui, ma il cavaliere non si sente pronto a conoscere nessuno.