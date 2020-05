Uomini e Donne oggi, si torna in studio: Trono Over o Classico? Novità

Uomini e Donne oggi, puntata 4 maggio: in onda il Trono Over o il Trono Classico?

Uomini e Donne oggi torna in studio! La nuova formula, lascia lo spazio a quella classica. Con la fase 2, la trasmissione di Maria De Filippi riesce finalmente a fare ritorno in studio. Non sappiamo di preciso chi sono i tronisti e i corteggiatori del Trono Classico che avranno l’opportunità di riprendere il loro percorso all’interno del programma. Sicuramente sarà presente Giovanna Abate, la quale sta continuando le sue conoscenza con Sammy e Alessandro. Tali frequentazioni, però, non stanno proseguendo nel migliore dei modi. Dunque, bisognerà capire cosa accadrà tra la tronista e i due corteggiatori. Nel frattempo, le anticipazioni vedono Giovanna pronta a conoscere dal vivo i ragazzi con cui ha chattato in questi giorni, attraverso il computer messo a disposizione dalla redazione. Pertanto, la Abate potrà dare un volto a questi nuovi corteggiatori, al fine di continuare il suo percorso nel migliore dei modi.

Stessa opportunità verrà data a Gemma Galgani, grande protagonista del Trono Over. Probabilmente la dama torinese non sarà l’unica a tornare nel famoso studio di Uomini e Donne. Infatti, altri volti del programma prenderanno parte a queste nuove puntate. Gemma avrà sicuramente la possibilità di scoprire il volto dei corteggiatori con cui ha scambiato qualche messaggio attraverso la nuova formula. Vedremo, dunque, se la Galgani resterà delusa oppure le sue aspettative verranno rispettate. Questo è probabilmente il dettaglio che porta più curiosità ai telespettatori. In particolare, c’è chi si chiede se i corteggiatori più giovani siano davvero interessati a Gemma. Sicuramente in questi giorni ne capiremo qualcosa.

Oggi a Uomini e Donne, i tronisti che potrebbero essere presenti in puntata

Chi sarà presente in studio? Come vi abbiamo già anticipato in questi giorni, del Trono Classico potrebbero esserci solo Giovanna e Carlo Pietropoli. Quest’ultimo dovrà riprendere il suo percorso con Cecilia Zagarrigo e Ginevra Mancini. Non sappiamo se verrà data la stessa possibilità a Daniele Dal Moro e Sara Shaimi. Bisognerà attendere la messa in onda per scoprirlo!