Uomini e Donne oggi: Gemma si sente male, tornano Sossio e Ursula

Oggi Uomini e Donne, Trono Over: attacco di panico per Gemma, Sossio e Ursula tornano in studio

Puntata scoppiettante quest’oggi al Trono Over di Uomini e Donne, la settimana parte con il botto. Con grande sorpresa tornano in studio Sossio e Ursula. I due si sono lasciati nel corso del falò di confronto a Temptation Island Vip e da allora non sono mai più tornati insieme. Tra i due c’è stato qualche altro riavvicinamento, ma la storia d’amore sembra essere ormai irrecuperabile. Maria De Filippi ha perciò deciso di riaccettarli in studio e di farli risedere tra le dame e i cavalieri dei due parterre. In ogni caso, Aruta comunica di essere pronto a tutto pur di riconquistare la Bennardo, ci riuscirà?! Si passa poi a parlare di Gemma e la sua tormentata frequentazione con Rocco. Le cose non stanno andando assolutamente bene, anzi tutto il contrario.

Dopo aver messo un punto alla loro conoscenza, nel corso della settimana si sono risentiti. Entrambi hanno capito che le cose stavano prendendo una brutta piega a causa di entrambi. Insieme avevano deciso di volersi rivedere e capire cosa ne sarebbe stato di loro. In ogni caso, all’ultimo, Fredella è sparito nel nulla e non si è più fatto sentire. Oggi, la conduttrice del Trono Over spiega alla storica dama di Torino che l’uomo si è sentito, visto e baciato con Mariangela. La Galgani non prende affatto bene la notizia e lo scontro tra i due è immediato. Alla fine, la donna finisce per sentirsi poco bene, tant’è che sembra essere colpita da un leggero attacco di panico, costringendola perciò a lasciare momentaneamente lo studio.

Uomini e Donne: scontro tra Gemma, Rocco e Tina Cipollari al Trono Over

Gemma esce dallo studio per riprendersi un po’ e Rocco la segue. Successivamente, la donna rientra e incolpa Tina per la fine della storia tra lei e Fredella. Lo scontro è immediatamente servito e in studio se ne vedono di tutti i colori.