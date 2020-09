Una puntata difficile per Gemma Galgani oggi – lunedì 28 settembre 2020 – a Uomini e Donne. In queste settimane il pubblico di Canale 5 ha visto la dama torinese fortemente interessata a conoscere il suo nuovo corteggiatore Paolo. Tra loro, però, non tutto prosegue bene. Il cavaliere, durante la scorsa puntata, non ha preso affatto bene l’ultima decisione di Gemma di conoscere Biagio. La Galgani è finita in un nuovo triangolo amoroso all’interno del programma, che vede anche la presenza di Aurora, con cui non è mai riuscita ad andare d’accordo. Ed ecco che di fronte a questa situazione, seduto nel parterre maschile del Trono Over, Paolo ha fatto notare la sua delusione. Dall’altra parte, Gemma ha dichiarato prontamente che aveva messo al corrente il cavaliere della sua conoscenza con Biagio. Oggi la situazione prende una svolta inaspettata per la dama di Torino. La puntata, come ogni lunedì, prende inizio proprio con uno sfogo della Galgani. Quest’ultima in camerino si sfoga, ma è al centro dello studio che dà vita a una discussione con Paolo!

Uomini e Donne oggi, puntata difficile per Gemma Galgani: triangoli amorosi tra i protagonisti del Trono Classico e del Trono Over

Gemma Galgani prosegue il suo percorso nel programma di Maria De Filippi. Dopo la fine della sua conoscenza con il giovane Nicola Vivarelli, la dama torinese ha spostato il suo interesse su Paolo. Quest’ultimo fa sapere ai presenti e al pubblico di aver avviato una conoscenza con la dama Maria. Tra loro sarebbe anche scattato un bacio! Questo particolare manda in tilt Gemma, la quale appare molto delusa. Ben presto, tra i due arriva il chiarimento in studio, tanto che alla fine fanno pace. C’è anche spazio per lo strano triangolo amoroso composto da Lucrezia, Armando Incarnato e Gianluca De Matteis.

Oggi Uomini e Donne, i colpi di scena legati all’unione del Trono Classico e del Trono Over

Tra delusioni e scontri non mancano i colpi di scena nella puntata di oggi, che vede ancora uniti Trono Classico e Trono Over. Proprio questa unione ha generato varie situazioni abbastanza particolari. Scendendo nel dettaglio, si sono formati nel programma dei triangoli amorosi tra i volti giovani e quelli over. In particolare, ad attirare l’attenzione in studio ci pensano Lucrezia, Armando e Gianluca. In una sua nuova intervista, la corteggiatrice ha svelato cosa pensa realmente dei due!