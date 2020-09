Uomini e Donne, Lucrezia tra Armando e Gianluca: lei vuota il sacco

Lucrezia Comanducci a Uomini e Donne è protagonista di un particolare triangolo amoroso con Armando Incarnato del Trono Over e Gianluca De Matteis del Trono Classico. Il cavaliere napoletano ha subito mostrato interesse nei confronti della corteggiatrice, che ora appare molto confusa. C’è chi crede che la giovane stia prendendo del tempo per restare il più possibile nel programma e chi la invoglia a conoscere meglio Gianluca, lasciando perdere Armando. In effetti, quest’ultimo non ha un grande sostegno da parte del pubblico. Oggi Lucrezia, nella sua prima intervista su Uomini e Donne Magazine, parla appunto della situazione che sta vivendo nel programma. La Comanducci si dice ancora in bilico tra il fisioterapista e l’imprenditore campano. Nonostante ciò, si prepara a fare luce sui motivi per cui nutre questi dubbi. La corteggiatrice ammette di trovarsi in una situazione imbarazzante, visto il contesto. Sta comunque cercando di vivere il tutto serenamente. Sebbene il pubblico le consigli di fare attenzione, Lucrezia confessa che le ha fatto piacere ricevere attenzioni da Armando. Il napoletano l’ha notata sin dalla prima registrazione tra più di venti ragazze. Lavorando tutto il giorno, però, non aveva avuto modo in passato di seguire il percorso di Incarnato al Trono Over, dove viene ancora oggi duramente criticato.

Uomini e Donne, Lucrezia tra Armando e Gianluca: i reali motivi dei tanti dubbi, la corteggiatrice pronta alle accuse

Lucrezia è incuriosita da Armando, ma al contempo la spaventa. Lo vede come un uomo interessante, ma ammette: “Non mi fido molto di lui“. Per quanto riguarda Gianluca: “Forse potrei affidarmi con più facilità”. Lei stessa fa presente che il tronista è l’opposto di Armando. In questi giorni è in dubbio proprio su De Matteis, che in puntata le ha fatto capire che deve prendere presto una decisione. Non solo, dichiara di aver bisogno di conoscerlo di più in quanto le è sembrato “un po’ contraddittorio”. La decisione sarà presa da Lucrezia anche in base alle intenzioni di Gianluca. Lucrezia ribadisce di non riuscire a fidarsi, invece, di Armando. La corteggiatrice non sa ancora cosa accadrà, l’unica sua certezza è che sarà messa sotto accusa da tutti. La sua posizione genererà molti sospetti, ma lei si sente già preparata a questo! Dunque, Lucrezia è pronta e non ha alcuna paura di viversi questo triangolo amoroso!

Armando vs Gianluca a Uomini e Donne, nuovo scambio di accuse

Anche Armando e Gianluca hanno rilasciato la propria intervista sul Magazine. Il primo ammette di non temere il confronto con altri uomini e ribadisce il suo forte interesse nei confronti di Lucrezia. Non solo, Incarnato è convinto che il tronista sia un passo indietro rispetto a lui, in quanto non sa quello che vuole. Dall’altra parte, Gianluca non risparmia Armando. Il De Matteis è convinto che il cavaliere napoletano si senta in competizione con lui. Inoltre, non crede che Incarnato sia realmente interessato a Lucrezia! Intanto, pare che nel programma si stia creando un altro triangolo amoroso!