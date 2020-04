Uomini e Donne oggi, Gemma: messaggi piccanti, poi scoppia in lacrime

Uomini e Donne oggi, messaggi piccanti per Gemma Galgani: la dama poi scoppia in lacrime e Tina Cipollari è furiosa

Oggi a Uomini e Donne, Gemma non riesce a trattenere le lacrime. Un duro e triste momento quello che vive la dama del Trono Over in questa nuova formula del programma. Mentre sta conoscendo i suoi corteggiatori, la Galgani ammette di sentirsi turbata. Maria De Filippi non può non chiederle immediatamente spiegazioni. Ed ecco che Gemma spiega il motivo per cui, al momento, non sta vivendo una situazione facile. Ciò che dichiara, però, manda su tutte le furie Tina Cipollari. Quest’ultima si scaglia contro la dama, che intanto continua a piangere. Pertanto, la conduttrice chiede all’opinionista di placare la sua rabbia, senza ottenere risultato. Infatti, da una parte continuiamo a vedere Gemma profondamente provata e dall’altra Tina sempre più agitata dalla situazione. Ma che cosa manda in tilt la Galgani oggi?

Secondo quanto abbiamo potuto scoprire dalle anticipazioni sulla puntata di oggi, Gemma fa un confronto tra lei e Giovanna Abate, sul modo in cui vengono corteggiate. Dopo aver visto la tronista relazionarsi con Alessandro e Sammy, la Galgani sembra aver perso fiducia nei suoi nuovi corteggiatori. Tina aveva già espresso dei sospetti su questi uomini e oggi fa notare ancora di più i suoi dubbi. “Tutti questi progetti di viaggio, proprio ora che non si può volare”, dichiara l’opinionista quando un corteggiatore propone a Gemma di partire. Non solo, la dama torinese accoglie anche messaggi abbastanza piccanti. In particolare, Pantera scrive alla Galgani che sta andando a fare la doccia. Questo dettaglio viene subito notato da Gianni Sperti.

Gemma Galgani Oggi Uomini e Donne: la dama fa il confronto tra lei e Giovanna, Tina non ci sta

“Se io ti scrivo che sto per andare a farmi la doccia, ti voglio dire che sto per denudarmi e stuzzico”, dichiara Gianni, convinto che il corteggiatore volesse provocare Gemma con un messaggio piccante. Subito dopo, la dama si lascia cadere nello sconforto e Tina non perde tempo, tanto che si scaglia immediatamente contro di lei. La Galgani si sente ancora una volta attaccata senza alcun motivo dalla Cipollari e così continua a piangere di fronte alle telecamere.