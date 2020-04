Uomini e Donne oggi: i sospetti di Tina, Gemma lascia senza parole

Uomini e Donne puntata di oggi, venerdì 24 aprile: Gemma sensuale per i suoi corteggiatori, Tina sospettosa

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne vediamo protagonista Gemma Galgani. La dama del Trono Over continua le varie conoscenze con i corteggiatori, attraverso il computer del programma. Ieri l’abbiamo vista lasciarsi andare a un ballo super sensuale per Occhi Blu. Con un vestito colorato, la dama torinese è salita sul tavolino rosso, dove ha dato vita a un ballo ricco di passione. Oggi la vedremo nuovamente ballare per i suoi corteggiatori, inizialmente sulle note del brano Felicità, di Albaro e Romina Power. Un momento romantico per Gemma, la quale immagina di trovarsi tra le braccia del suo uomo ideale. Tina Cipollari non perde, ovviamente, tempo per ironizzare su quanto sta accadendo. Ed che arriva un colpo di scena: Maria De Filippi annuncia che la Galgani ha deciso di cambiare outfit per uno dei suoi corteggiatori.

“Sei bellissima principessa”, commenta uno degli uomini che sta conoscendo Gemma. Ma Tina ammette di avere dei sospetti. L’opinionista chiede alla dama come fa a fidarsi di questi corteggiatori, di cui non conosce neppure il nome reale. “Perché questi uomini non si sono fatti vivi prima?” Questa è la domanda che oggi la Cipollari si pone nel corso della puntata. Sembra proprio che Tina non riesca a comprendere il motivo per cui questi uomini siano così interessati a Gemma e come mai abbiano scelto di farsi vivi, utilizzando un computer. Pertanto, l’opinionista fa intendere che dietro lo schermo potrebbero esserci persone per nulla interessati alla Galgani.

Oggi Uomini e Donne con Gemma Galgani: cambia il suo outfit e lascia Gianni e i corteggiatori senza parole

Gemma non dà retta a Tina e ringrazia Gianni che continua a sostenerla. Sperti, al contrario, crede che una conoscenza debba iniziare proprio così. Intanto, come vi abbiamo anticipato, la Galgani diventa una grande protagonista del momento. Oggi la dama si cambia d’abito e indossa un vestitino nero aderente, con un paio di stivali alti fino al ginocchio e con i tacchi. Ballando, muovendosi per la stanza e sdraiandosi sul divano, Gemma riesce a conquistare i suoi corteggiatori. Anche Gianni fa notare il bel fisico della Galgani.