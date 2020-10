Uomini e Donne oggi: la scelta di Davide fa discutere, Roberta delusa

Uomini e Donne torna in onda oggi, lunedì 26 ottobre 2020, con un nuovo appuntamento. La puntata prende inizio da dove si è conclusa quella trasmessa lo scorso venerdì. I telespettatori hanno assistito a un altro momento deludente per Gemma Galgani, che sta continuando a conoscere Biagio. Ovviamente non sono mancati gli scontri con Tina Cipollari. Oggi la puntata dovrebbe proseguire con Roberta Di Padua al centro dello studio. La dama sta portando avanti la sua conoscenza con Michele, che settimana scorsa ha chiuso definitivamente con Carlotta Savorelli. Ma ecco che, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, pare che oggi Roberta si ritrovi a vivere una nuova delusione. Entrando nel dettaglio, Maria De Filippi annuncia che per Michele è arrivata una ragazza pronta a conoscerlo. Il cavaliere decide di farla scendere in studio e non solo: sceglie anche di farla rimanere nel programma. Così, Michele inizia una nuova conoscenza! Questa rappresenta per Roberta una delusione. La Di Padua ammette di essere rimasta male per la scelta presa dal cavaliere, ma intende comunque proseguire la loro conoscenza.

Roberta, dunque, non si tira indietro e sceglie di continuare a conoscere Michele, dopo aver avuto varie conferme da parte sua. Pare che oggi al centro dello studio il pubblico di Canale 5 ritroverà Davide Donadei. Durante la precedente puntata, il tronista aveva promesso che avrebbe portato in esterna Beatrice Buonocore, in occasione del compleanno di quest’ultima. I telespettatori scopriranno oggi che Davide non ha mantenuto la sua promessa, in quanto ha preferito uscire con Chiara. La corteggiatrice gli ha inviato alcuni messaggi tristi e, dunque, ha deciso di avere un confronto con lei. Beatrice, che si aspettava una sorpresa dal tronista pugliese, appare abbastanza arrabbiata.

In effetti, pare che la redazione abbia chiamato Beatrice, che attendeva di uscire in esterna, rivelandole che Davide aveva preferito uscire con un’altra corteggiatrice. Ovviamente, nel corso della puntata, Donadei ci tiene a scusarsi con la Buonocore. Il tronista comprende che la giovane è rimasta male, però di fronte ai messaggi che gli ha inviato l’altra corteggiatrice non poteva di certo restare indifferente. Per quanto accaduto, anche la stessa Chiara chiede scusa a Beatrice.