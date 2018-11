Uomini e Donne oggi: Tina alza la gonna di Gemma, Sossio piange

Oggi Uomini e Donne: Tina e Gemma litigano, la Cipollari alza la gonna della Galgani, Sossio in lacrime per Ursula

Questo Lunedì va in onda il Trono Over di Uomini e Donne. Una puntata ricca di colpi di scena davvero inaspettati. Come sempre si parte da un filmato riguardate Gemma. La dama di Torino e Rocco si sono visti dopo la scorsa registrazione e hanno continuato a dirsene di tutti i colori. Una vola tornati in studio arriva la lite tra la Galgani e Tina. L’opinionista non gradisce l’outfit scelto dalla signora del parterre e non glielo manda a dire. Alla fine, la Cipollari si alza dalla sedia e alza la gonna della dama. Entra poi Fredella. Il cavaliere arriva con tre rose, di cui due bianche e una rossa. Le bianche sono per Mariangela e Barbara, mentre la rossa per Gemma. Quest’ultima rifiuta il gesto dell’uomo e lui le comunica che la loro storia è finita per sempre.

Gemma e Paolo continuano a vedersi e le cose vanno molto bene. In studio viene mandato il video di uno dei loro incontri. Ovviamente non sono mancati i baci. Nonostante sembrano piacersi, l’uomo dichiara che quello che sta nascendo tra loro non può ancora definirsi una storia a tutti gli effetti e la Galgani resta un po’ male. Maria De Filippi invita al centro un nuovo arrivato. Un uomo di 45 anni in cerca di una donna e dell’amore vero. Il signore pare aver già fatto breccia nel cuore della signora di Torino.

Uomini e Donne, Sossio piange per Ursula: tornano insieme?

Ursula e Armando continuano a vedersi e entrambi sembrano essere felici di come stanno andando le cose tra loro. In ogni caso, la dama ha rivisto Sossio durante un evento a cui hanno partecipato entrambi. Alla fine, Aruta finisce in lacrime e prega la sua ex fidanzata di tornare insieme perché innamorato perso di lei. Tutti in studio restano a bocca aperta di fronte l’atteggiamento dell’ex calciatore.