Uomini e Donne oggi: Sirius, la storia con Gemma è in bilico

Uomini e Donne oggi Sirius, la conoscenza con Gemma in bilico: Valentina Autiero si intromette di nuovo, tre nuove corteggiatrici

Oggi a Uomini e Donne, lunedì 25 maggio 2020, assisteremo a nuove complicazioni per Gemma Galgani e Sirius/Nicola. Il motivo? Dalle anticipazioni sappiamo che Maria De Filippi annuncia ai presenti in studio che tre ragazze hanno chiesto alla redazione di poter corteggiare il 26enne. A questo punto, la conduttrice fa entrare le tre giovani corteggiatrici, che siedono di fronte a Sirius. Ovviamente si tratta di un momento difficile per Gemma, ma quale decisione prende Nicola? Potrebbe tranquillamente iniziare una nuova frequentazione con una delle pretendenti visto che il programma prevede più conoscenze per dame e cavalieri, ma la Galgani reagirebbe sicuramente molto male. Infatti, abbiamo già visto Gemma mostrare la sua forte gelosia nei confronti di Sirius, tanto che in molti credono che quest’ultimo abbia timore di una sua reazione. In effetti, la dama torinese potrebbe non accettare di vedere Nicola intraprendere una nuova conoscenza con una ragazza di 20 anni. A intromettersi in questa situazione ci pensa Valentina Autiero, che aveva già dichiarato di essere interessata a Sirius, scatenando l’ira di Gemma.

Sebbene abbia dichiarato esplicitamente, attraverso un’intervista su Uomini e Donne Magazine, di non essere intenzionato a iniziare una frequentazione con Valentina, Sirius oggi fa una scelta inaspettata. Scendendo nel dettaglio, lo vedremo ballare al centro dello studio proprio con la Autiero, causando così complicazioni nella sua conoscenza con Gemma. Non solo, Valentina si lascia anche andare a un’accesa discussione con una delle tre giovani corteggiatrici. Subito dopo, la puntata procede con il percorso di Giovanna Abate, che appare sempre più interessata a conoscere Alchimista. Il corteggiatore mascherato sta riuscendo ad attirare l’attenzione della tronista, che oggi incontra Sammy Hassan.

Oggi Uomini e Donne: nuove discussioni tra Giovanna Abate e Sammy Hassan

Oggi per Giovanna arriva il momento di affrontare Sammy dopo gli ultimi incontri con Alchimista. Le anticipazioni vedono la Abate discutere animatamente con Hassan, il quale ammette di avere dei dubbi. Sembra proprio che i due non riescano a trovare un punto di incontro nella loro conoscenza. Infatti, il pubblico di Canale 5 li vede solo discutere all’interno dello studio.