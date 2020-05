UeD, Sirius su Gemma: “Si lascia contagiare”, la stoccata a Valentina

UeD, Sirius/Nicola si svela nella sua prima intervista: non è nato ancora l’amore con Gemma e poi mette la parola fine alle ipotesi sul suo interesse per Valentina

Sirius/Nicola a Uomini e Donne, con il suo interesse nei confronti di Gemma Galgani, ha sicuramente generato non poche polemiche. Sono in molti a non credere alle parole del 26enne, il quale si dichiara fortemente interessato alla dama torinese del Trono Over. Nel frattempo, in studio, Valentina Autiero ha dimostrato di avere non poche curiosità su Sirius, tanto che gli ha chiesto il numero. Non solo, la donna si è anche lasciata andare a un lungo sfogo quando Nicola Vivarelli ha scelto di non iniziare alcun tipo di conoscenza con lei. Il pubblico di Canale 5, ha visto Valentina non riuscire a trattenere le lacrime per la forte delusione. Ed ecco che ora il giovane corteggiatore parla del ‘no’ dato alla Autiero, attraverso la sua prima intervista su Uomini e Donne Magazine. Ma, ovviamente, Nicola non può non parlare della sua frequentazione con Gemma, che sembra procedere a gonfie vele. Nei loro ultimi incontri, abbiamo visto la Galgani davvero presa da Sirius, tanto che in molti pensano addirittura che lei si sia già innamorata.

“Ogni tanto Gemma si lascia contagiare da forti provocazioni fatte da altre persone”, dichiara Nicola nella sua intervista. Il 26enne poi continua rivelando di non trovare la Galgani una persona debole. A detta del corteggiatore, la dama torinese sarebbe attualmente stressata da “continui attacchi fuori luogo”. Probabilmente Sirius si riferisce alle accuse lanciate da Tina Cipollari. Lui stesso ha spesso forti discussioni con l’opinionista, a cui proprio ieri ha lanciato un avvertimento. Solo il tempo potrà dare delle risposte a Nicola sul suo rapporto con Gemma. Per ora, parlare di amore “è prematuro”, spiega Sirius. “Siamo l’uno nei pensieri dell’altra”, dichiara il 26enne, che appare sempre più convinto della sua scelta.

Sirius di Uomini e Donne vuole conoscere Valentina Autiero? Il 26enne fermo nella sua decisione

Per quanto riguarda, invece, l’interesse che Valentina ha mostrato nei suoi confronti, Sirius sceglie di essere deciso e fermo nella sua decisione. Alla domanda se mai corteggerebbe la Autiero, Nicola lancia una nuova stoccata: “Assolutamente no. Non corteggerei Gemma se mi piacesse una personalità come la sua”. Dunque, pare che Valentina debba mettersi con l’anima in pace, Sirius è solo interessato alla conoscenza avviata con la Galgani.