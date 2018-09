Uomini e Donne oggi: delusione per Gemma, addio tra Ida e Riccardo

Oggi Uomini e Donne: Rocco lascia Gemma, grande delusione per la Galgani

Questo Lunedì 24 Settembre 2018 Uomini e Donne torna in onda con una nuova puntata del Trono Over. In studio si parla nuovamente di Gemma e della sua frequentazione con la new-entry Rocco. I due sono usciti ben due volte. La prima esterna con le telecamere, la seconda senza. Nel corso del primo incontro le cose sono andate molto bene, tanto da arrivare anche ad un bacio. Il secondo incontro pare invece non essere stato gradito dall’uomo. Il cavaliere del parterre maschile è andato a Torino a trovarlo e ha avuto come l’impressione che lei non fosse molto felice di vederlo. Proprio a causa di questo particolare dettaglio, Rocco ha deciso di chiudere la frequentazione e di non uscire più con la Galgani.

Gemma resta un po’ a bocca aperta e alla fine arriva la lite con Tina. La Cipollari non riesce a trattenersi e per questo scoppia una burrascosa discussione tra l’opinionista e la dama del parterre femminile. Si passa poi a David. L’uomo stava vedendo sia Valentina che Pamela, ma oggi sceglie di continuare solo con la seconda. A grande sorpresa e richiesta, di nuovo in studio al Trono Over Riccardo e Ida. La coppia torna al centro dello studio per raccontare gli ultimissimi dettagli sulla loro storia d’amore e sulla crisi che stanno vivendo da quando sono usciti insieme da Temptation Island. Le cose non sono affatto migliorate anzi, tutto il contrario.

Uomini e Donne: Ida e Riccardo si sono lasciati e torna al Trono Over

Guarnieri pare voglia chiarire con la Platano, ma lei è fermissima sulla sua decisione e non torna indietro. Alla fine della discussione, Maria De Filippi li invita a sedersi nuovamente tra le dame e i cavaliere dei due parterre. E così, Ida e Riccardo tornano ad essere ufficialmente single e sono pronti a nuove frequentazioni.