Uomini e Donne oggi: la scelta di Giacomo, ospiti in studio e una proposta

A Uomini e Donne oggi, lunedì 24 maggio 2021, c’è la scelta di Giacomo Czerny. Inizialmente entra il tronista, che indossa un completo scuro casual e, subito dopo, Carolina Ronca e Martina Grado. Ad assistere a questo speciale momento ci sono due coppie, nate qualche settimana fa nel programma. Scendendo nel dettaglio, in studio sono presenti Samantha Curcio con Alessio Ceniccola e Massimiliano Mollicone con Vanessa Spoto. Maria De Filippi manda in onda i momenti più belli che Giacomo ha trascorso sia con Martina che con Carolina.

Dopo di che, la puntata prosegue con le clip delle ultime esterne. Czerny ha trascorso un’intera giornata con le due corteggiatrici. A entrambe ha scritto delle lettere, attraverso le quali Gianni Sperti pensa che la scelta ricadrà su Carolina. Ma, sin da subito, Giacomo contraddice l’opinionista, facendo sapere che questi messaggi li ha scritti di getto senza avere ancora una scelta chiara. Nel corso di questa ultima esterna, Martina ha presentato i suoi genitori a Czerny, con una videochiamata. Sia con la Grado che con Carolina, Giacomo ha fatto spegnere le telecamere. Ha baciato entrambe.

In studio, i presenti restano senza parole di fronte alla decisione presa dal tronista di baciare entrambe fino alla fine. Prima di uscire, Carolina regala dei fiori per ringraziare Maria De Filippi e Claudio. Non solo, per Giacomo arriva una graditissima sorpresa! Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, la padrona di casa propone a Czerny di lavorare come videomaker nella redazione di Uomini e Donne.

Ed ecco che arriva il momento della scelta. Giacomo fa entrare prima Carolina, a cui fa sapere che non è lei la ragazza con cui ha scelto di concludere questo percorso. La Ronca non prende bene la decisione presa dal tronista, tanto che gli riserva qualche rimprovero. Lui le chiede di salutarsi, ma Carolina si rifiuta. Prima di lasciare lo studio fa un augurio a se stessa, saluta e va via.

Giacomo, a questo punto, non riesce a trattenere le lacrime e spera che la Ronca possa avere il meglio. Arriva il momento per Czerny di annunciare la sua scelta. Il tronista sceglie Martina, che ovviamente risponde con un bel sì. Ballano insieme sulle note della canzone Marte e Venere. Tutti i presenti in studio fanno gli auguri alla nuova coppia del Trono Classico.