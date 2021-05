Uomini e Donne, Maria De Filippi offre un lavoro a Giacomo dopo la scelta

Un nuovo grande inizio per il tronista, che non solo ha concluso il suo percorso ma ha anche ricevuto un’importante proposta lavorativa

Una giornata di grande svolta per Giacomo Czerny, che a Uomini e Donne ha ricevuto un’offerta di lavoro da parte di Maria De Filippi. Ciò è accaduto nel corso della registrazione di oggi, mercoledì 19 maggio 2021. Per il videomaker si è concluso il percorso all’interno del programma. Giacomo ha scelto Martina Grado e, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, la padrona di casa gli ha aperto le porte per una nuova esperienza lavorativa. Dunque, Czerny ha lasciato la trasmissione iniziando una nuova relazione e ricevendo una graditissima offerta.

Scendendo nel dettaglio, Maria ha confessato di essere rimasta affascinata dal modo in cui Giacomo lavora come videomaker. Detto ciò, gli ha offerto di iniziare a lavorare all’interno della sua redazione! La proposta è arrivata in modo inaspettato, ma la De Filippi aveva già fatto notare, in una determinata occasione, la stima che prova nei confronti del tronista. Infatti, quando ha iniziato questo percorso, il programma gli ha dato la possibilità di girare lui stesso il suo video di presentazione. Proprio Maria aveva fatto questa precisazione, facendo notare la bravura e l’impegno del giovane Czerny.

Non è stato rivelato, al momento, se Giacomo accetterà oppure no. Chi ha assistito alla registrazione ha intuito dall’espressione del tronista che ci sono molte possibilità che accetti. Il finale di questo percorso a Uomini e Donne rappresenta un nuovo inizio per Czerny, che è pronto a viversi Martina Grado lontano dalle telecamere. La corteggiatrice è molto amata dal pubblico, ma tanti avrebbero scommesso che la scelta di Giacomo sarebbe ricaduta su Carolina Ronca.

Sin da subito, Czerny ha dimostrato di essere fortemente interessato a lei. Aveva, però, precisato nelle ultime settimane che l’interesse nei confronti di Martina era cresciuto e sembra proprio che abbia superato quello che nutriva nei confronti di Carolina. Hanno preso parte a questa attesissima registrazione Massimiliano Mollicone e Samantha Curcio, probabilmente con i loro rispettivi partner Vanessa Spoto e Alessio Ceniccola.

Si è conclusa così la stagione di quest’anno del Trono Classico. Mancava solo Giacomo all’appello e ora tutti e tre i tronisti hanno completato il loro percorso. Domani dovrebbe esserci un’altra registrazione, che vedrà protagonisti i volti del Trono Over.