Uomini e Donne oggi: Brunilde sconvolge Armando, arriva Marianna

Una nuova puntata ricca di nuove svolte per cavalieri, dame, corteggiatori e tronisti: in particolare, il napoletano non sta vivendo serenamente la sua nuova conoscenza

Cosa accade oggi a Uomini e Donne? Una nuova puntata, registrata lo scorso 7 novembre, che vede il ritorno di Valentina Autiero e Germano. Ma prima il pubblico vedrà protagonista in studio Gemma Galgani. Maria De Filippi, inizialmente, manda in onda il videoclip post puntata, del giorno prima. Subito dopo la registrazione precedente, la dama torinese ha parlato in studio con Maurizio, lamentandosi dei continui attacchi di Tina Cipollari. L’opinionista prende parte alle varie puntate, attraverso il video collegamento. Direttamente da casa sua, poiché è stata a contatto con una persona che è risultata positiva al Coronavirus, Tina fa comunque sentire la sua voce, soprattutto quando al centro dello studio c’è Gemma. Intanto, mentre la Galgani stava commentando il tutto con Maurizio, si è avvicinato Biagio. Quella sera, però, la dama di Torino non è uscita con nessuno dei due cavalieri. Al contrario, Maurizio ha deciso di vedere Valentina, con cui ammette di trovarsi molto bene.

La puntata oggi, lunedì 23 novembre 2020, prosegue con Armando Incarnato, il quale sta proseguendo la sua conoscenza con Brunilde. Tra loro le cose, come i telespettatori hanno potuto notare la scorsa settimana, non tutto procede bene. In particolare, il cavaliere napoletano si dichiara sconvolto per i modi un po’ bruschi della dama, la quale avrebbe anche mostrato dei cambi di umore repentini. Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, Armando si mostra incerto su questa conoscenza: non sa se continuare a frequentarla. Non solo, Incarnato si dichiara convinto del fatto che Brunilde abbia occhi solo per lui. A smentire questa sua idea ci pensa Leandro, il quale rivela di essere uscito con la dama, con cui ha condiviso una cena sul terrazzo di casa. Qui si sarebbero poi sdraiati sul letto e abbracciati.

Ed ecco che arriva in studio una nuova dama/corteggiatrice, Marianna. Quest’ultima si dichiara pronta a conoscere sia Armando che Gianluca De Matteis. Entrambi decidono di farla rimanere. Non è la prima volta che il napoletano e il romano si ritrovano a conoscere la stessa donna. Qualche tempo fa, Lucrezia aveva scelto di frequentare entrambi, arrivando poi a prendere la decisione di lasciare definitivamente il programma. Le anticipazioni rivelano che, nel corso delle prossime puntate, la Comanducci torna in trasmissione per riprovarci con Armando!