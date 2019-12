Uomini e Donne oggi non va in onda: ecco quando torna

Uomini e Donne oggi, 23 dicembre 2019: il programma non va in onda, ecco quando torna

Oggi, lunedì 23 dicembre 2019, Uomini e Donne non va in onda. Il programma di Maria De Filippi non intratterà il pubblico di Canale 5 nel periodo natalizio. Come ogni anno, la nota trasmissione subisce questo breve stop. I telespettatori non devono temere, poiché i protagonisti del Trono Over e del Trono Classico torneranno a farci compagnia con il nuovo anno. Solitamente il lunedì vediamo al centro dello studio dame e cavalieri, tra discussioni e momenti romantici e anche divertenti. Il pubblico dovrà ora fare a meno dei personaggi del noto programma televisivo per qualche settimana. Al suo posto oggi in tv vedremo il film Natale a Bramble House, dedicato appunto alla festività natalizia. Per sapere cosa accadrà ai Troni di Giulio Raselli e Carlo Pietropoli bisognerà, dunque, attendere. Dalle anticipazioni, intanto, possiamo farci qualche idea. Dopo questa breve pausa natalizia, il Trono Classico tornerà con un grande arrivo. Maria, infatti, presenta la nuova tronista, che prende il posto di Veronica Burchielli.

In particolare, quando tornerà in onda il programma vedrà ancora al centro della scena Giulio, diviso tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso. Il tronista continua a dichiararsi non così vicino alla scelta. Eppure sono in tanti a credere che Raselli sappia già con chi uscire dal programma. A voler chiudere questo percorso il più presto possibile è Giovanna, la quale continua a chiedere a Giulio di fare la sua scelta. La Abate appare ormai sempre più delusa, mentre Giulia è protagonista di forti segnalazioni. Intanto, Carlo continua il suo percorso con Chiara, Jessica e Cecilia. Ma quando tornerà in onda il noto programma? La trasmissione dovrebbe tornare martedì 7 gennaio 2019.

Oggi Uomini e Donne inizia la pausa natalizia: in attesa del ritorno

Il pubblico di Canale 5 dovrà rinunciare per qualche tempo ai protagonisti del Trono Classico e del Trono Over. E mentre sui primi si ha già qualche anticipazione sulle puntate che vedremo dopo la pausa natalizia, sulle dame e sui cavalieri non sappiamo cosa accadrà. Non ci resta ora che attendere il ritorno del programma tra qualche settimana.