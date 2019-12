UeD gossip, Giulia D’Urso: nuova segnalazione. Spunta un altro calciatore

Uomini e Donne oggi, arriva una nuova segnalazione si Giulia D’Urso: spunta un altro calciatore

Nuova segnalazione su Giulia D’Urso, la quale è stata recentemente costretta a difendersi a Uomini e Donne dal racconto di Cheri, sua amica ed ex corteggiatrice di Alessandro Zarino. Quest’ultima ha dichiarato, attraverso una videochiamata con la trasmissione, di aver coperto Giulia, che si sarebbe scambiata un bacio con un calciatore. La segnalazione in questione ha portato, inevitabilmente, la corteggiatrice di Giulio Raselli al centro delle critiche. Sono in tanti a non credere alla sua sincerità e questi racconti non fanno che peggiorare la situazione. Oggi a lanciare un’altra segnalazione è il sito Very Inutil People. Una fonte ha rivelato al portale di aver visto Giulia questo sabato, 23 novembre. In particolare, la corteggiatrice sarebbe stata avvistata insieme a un calciatore, con cui si sarebbe allontanata dal locale in cui lavora a Milano. I due si sarebbero allontanati per una ventina di minuti. Si tratta di una segnalazione che non ha prove concrete, dunque non sappiamo se realmente sia accaduto ciò.

Giulia si ritrova così di nuovo nei guai? Probabilmente la corteggiatrice di Giulio sarà costretta a difendersi da questa segnalazione, su cui potrà dare delle spiegazioni. Il calciatore di cui si parla questa volta giocherebbe in una squadra in Svizzera. La fonte rivela a Very Inutil People di essere abbastanza sicura di ciò che ha visto e non solo. Infatti, si dice certa del fatto che tra i due ci fosse molta complicità. Il ragazzo si sarebbe presentato nel locale con il nome di Richard. La fonte non è, però, sicura che si tratti del suo vero nome. Cosa accadrà ora? Il percorso di Giulio non sta proseguendo di certo nel migliore dei modi. Da una parte vediamo Giulia costretta a difendersi da queste segnalazioni e dall’altra c’è Giovanna Abate, che appare sempre più delusa.

Una nuova segnalazione getta nuovamente nei guai Giulia. Non sappiamo se la prossima registrazione del Trono Classico vedrà nuovamente la D’Urso difendersi dalle accuse, ma una parte del pubblico sembra non crederle più. Giulio Raselli, che continua a non sentirsi pronto per la scelta, pare averle creduto sulla passata segnalazione. Dunque, non ci resta che attendere per vedere come si evolverà la situazione.