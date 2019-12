UeD, Giovanna sempre più vicina al ‘no’? Le parole che insospettiscono

UeD, Giovanna Abate sempre più delusa da Giulio Raselli: le sue ultime dichiarazioni preoccupano

Giulio Raselli a Uomini e Donne non ha ancora una scelta e Giovanna Abate sembra allontanarsi sempre di più. Il pubblico non è più sicuro che la corteggiatrice, qualora venga scelta, risponderà con un bel sì. E a dare conferma di questi sospetti ci sono le sue ultime dichiarazioni sul nuovo numero di Uomini e Donne Magazine. Ebbene Giovanna appare abbastanza delusa in questa intervista. La Abate sta lottando per uscire dal programma insieme a Giulio, ma da qualche tempo chiede a quest’ultimo, con insistenza, di scegliere. Al momento, Raselli è ancora diviso tra lei e Giulia D’Urso. Nel corso delle ultime puntate, il tronista continua a confermare di non avere ancora una scelta e di avere bisogno di ulteriori dimostrazioni. Il tempo passa e Giovanna sembra perdere sempre di più la pazienza. Oggi la Abate ammette di non riuscire a fidarsi di Giulio, poiché proprio lui non le permetterebbe di farlo. Senza fiducia, secondo la corteggiatrice, sarebbe complicato gestire un rapporto a distanza. Sin dal loro primo incontro, Raselli non sarebbe riuscito a trasmettere delle sicurezze.

“Ora mi porto a casa incertezze e quando è lontano da me io perdo tutto”, spiega Giovanna nella sua intervista. Abbiamo già visto sua zia Carmela non approvare l’atteggiamento che Giulio tiene nei confronti delle sue corteggiatrici e, in particolare, della Abate. Non è arrivato il chiarimento tra la zia e Raselli, sebbene Giovanna abbia scelto di farli incontrare. Ora la corteggiatrice ammette che anche i genitori hanno un pensiero negativo: “I miei genitori non sono entusiasti del suo carattere e le persone attorno a me hanno qualche perplessità. Il suo modo di fare è troppo simile ad altri uomini per cui ho sofferto”. Dunque, sembra che le persone vicine a Giovanna non approvino per nulla il comportamento del tronista.

Giulio Raselli sceglierà Giovanna Abate a Uomini e Donne? La corteggiatrice lo provoca

Giovanna è davvero pronta a dire ‘no’ qualora fosse la scelta di Giulio? Ebbene la corteggiatrice è sempre più delusa, come anche le persone a lei vicine. Cosa farà ora Raselli? Queste dichiarazioni potrebbe, però, rappresentare una provocazione della Abate, al fine di portare il Raselli a fare subito una scelta. Il tronista dovrebbe ormai essere pronto a scegliere e il pubblico è attualmente diviso a metà: c’è chi è convinto che la scelta ricada su Giovanna e chi su Giulia. Non ci resta che attendere per scoprirlo.