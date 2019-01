Uomini e Donne oggi, pesanti accuse a Gemma: Pamela e Angela in lacrime

Uomini e Donne, Tina e Rocco contro Gemma: Pamela delusa da Stefano scoppia in lacrime

A Uomini e Donne oggi, lunedì 21 gennaio 2019, una puntata molto movimentata e ricca di sorprese verrà mandata in onda. Come di consueto si inizierà da Gemma Galgani. Maria De Filippi manderà in onda un riassunto dello sfogo avuto dalla dama la scorsa settimana dove, fuori dello studio, spiegherà i motivi che l’hanno spinta a chiudere definitivamente con Rocco. Le parole di Gemma, tuttavia, verranno messe in dubbio da Tina Cipollari che, di tutta risposta, accuserà la dama di non essere veramente interessata a trovare l’amore. La Galgani, secondo l’opinionista, non sarebbe mai stata davvero presa da Rocco. Frequentarlo, però, le avrebbe permesso di stare al centro dell’attenzione. A sostenere la tesi di Tina, una volta entrato in trasmissione, sarà anche Rocco. Quest’ultimo non risparmierà critiche a Gemma e, ancora una volta, si ritroverà a discutere animatamente con lei.

Al centro dello studio, dopo il momento dedicato a Gemma e Rocco, verrà invitata a sedersi Roberta. La dama racconterà di stare frequentando Riccardo, Andrea e Stefano. Le parole sulla conoscenza con quest’ultimo, però, faranno scoppiare in lacrime Pamela. La dama racconterà di essersi sentita anche lei con Stefano e di aver passato dei momenti con quest’ultimo che vanno al di là della semplice conoscenza. Sapere che il cavaliere si è sentito con un’altra, dunque, sarà motivo di dispiacere per lei. Roberta, scoprendo queste nuove verità, dirà allora di non essere più interessata a Stefano il quale, dal canto suo, affermerà invece di voler continuare a conoscere entrambe.

Uomini e Donne oggi: Angela lascia lo studio piangendo

Pamela non sarà l’unica che vedremo piangere a Uomini e Donne oggi. Dopo di lei, infatti, a scoppiare in lacrime sarà Angela che, ancora una volta travolta dalla polemica, lascerà lo studio fortemente provata.