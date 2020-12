Uomini e Donne oggi: Roberta ci ricasca con Riccardo, annunci inattesi

Lunedì 21 dicembre 2020 va in onda una nuova puntata del programma di Maria De Filippi, durante la quale il pubblico di Canale 5 assisterà a non pochi colpi di scena

Cosa accade oggi a Uomini e Donne? Continua ad andare in onda la registrazione risalente allo scorso 12 dicembre 2020, durante la quale sono avvenuti diversi colpi di scena! Dopo la confessione di Gemma e Maurizio, i quali hanno deciso di dare una svolta alla loro conoscenza lasciandosi andare alla passione, oggi ne arriva un’altra. Scendendo nel dettaglio, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua confermano i dubbi dei presenti in studio, in quanto pare che anche loro siano andati oltre. Nel corso della puntata andata in onda venerdì, i due hanno attirato l’attenzione di Gianni Sperti e del resto dei presenti. Il motivo? Maria De Filippi ha anticipato che tra loro è accaduto qualcosa, sebbene si fossero promessi che sarebbero andati oltre solo dopo aver trovato una certa stabilità. Lei, però, in settimana l’ha cercato e, nonostante avesse dichiarato che era conclusa, sono finiti in camera insieme.

La situazione si ribalta e Maria annuncia oggi in studio che c’è una ragazza che si è presentata nel programma per conoscere Riccardo. A questo punto, Roberta spera che il cavaliere le dia una dimostrazione e che si rifiuti di iniziare una nuova conoscenza. Ma il Guarnieri accetta di conoscere la nuova arrivata e questa sua decisione provoca rabbia nella Di Padua, la quale si alza dalla sedia e torna al suo posto. Anche questa volta, Roberta fa presente che per lei la loro frequentazione è chiusa. Le anticipazioni di questa registrazione annunciano altri colpi di scena.

Non si sa bene quale sia la scaletta, ma tra oggi e domani il pubblico di Canale 5 assisterà all’uscita di scena di Gianluca De Matteis. Il tronista romano confessa in studio di aver preso la decisione di abbandonare il trono. Il giovane fa presente che non è riuscito a costruire niente di così importante con le sue corteggiatrici. In effetti, tutte le sue conoscenze sono naufragate in pochissimo tempo. Inoltre, Gianluca ammette di sentirsi non adatto a questo contesto. Mentre annuncia la sua scelta di lasciare il trono, De Matteis non riesce neppure a parlare, in quanto è impossibile per lui trattenere le lacrime.