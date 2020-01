Uomini e Donne oggi: la scelta di Giulio Raselli in diretta

Uomini e Donne oggi, Giulio Raselli sceglierà in diretta: chi uscirà insieme a lui dal programma tra Giovanna e Giulia?

Oggi a Uomini e Donne assisteremo finalmente alla scelta di Giulio Raselli. Scendendo nel dettaglio, la puntata del Trono Classico sarà in diretta. Dunque, non c’è stata alcuna registrazione su ciò a cui assisteremo oggi. Dopo più di quattro mesi, il tronista arriverà finalmente a prendere la sua scelta tra Giovanna Abate e Giulia D’Urso. La prima è sicuramente la corteggiatrice, attualmente, più amata in studio. Sebbene Tina Cipollari vada sempre contro al suo modo di fare, il pubblico continua ad appoggiarla. C’è chi teme, però, che qualora fosse lei la scelta possa rispondere con un bel ‘no’. Diversi telespettatori, intanto, si dicono certi del fatto che Giulio sceglierà Giulia. Quest’ultima si da quando è arrivata nel programma ha stravolto il percorso del Raselli. Il tronista ha, dal primo giorno, espresso solo belle parole nei confronti della D’Urso. Eppure il fatto che la corteggiatrice pugliese non abbia mai mostrato il suo forte carattere ha sempre destabilizzato Giulio.

Il Raselli ha sempre dichiarato di voler vedere uscire fuori un lato caratteriale della D’Urso nascosto. La ragazza ha, però, preferito mostrare cià che è davvero, una persona tranquilla e pacata. Dall’altra parte, invece, Giovanna non le ha mai mandate a dire. La Abate si è sempre lasciata andare a forti sfoghi all’interno dello studio, che hanno poi generato duri scontri. Non solo, Giulia è stata più volte protagonista di varie segnalazioni. Non si ha una particolare certezza sulla probabile scelta di Giulio. Dunque, non ci resta che attendere la puntata di oggi del Trono Classico che, ricordiamo, sarà in diretta, per scoprire con chi il Raselli lascerà il programma.

Oggi a Uomini e Donne: il pubblico di Canale 5 assisterà alla scelta di Giulio Raselli

La scelta di Giulio è molto attesa dal pubblico di Canale 5. Nel frattempo, il programma di Uomini e Donne ha condiviso due filmati che riguardano le emozioni che Giulia e Giovanna stanno provando prima di questo attesissimo momento. Entrambe appaiono molto emozionate per questo finale, che arriva dopo diversi mesi di conoscenza con il Raselli. Alle ore 14.45, i telespettatori possono incollarsi di fronte al piccolo schermo e assistere a questa attesa scelta di Giulio.