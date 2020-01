Scelta Giulio Raselli, emozioni Giovanna e Giulia: la Abate si prepara al “no”? Video

Giulio Raselli scelta: Giovanna Abate o Giulia D’Urso? Percorso difficile da interpretare

Grande attesa per la scelta di Giulio Raselli oggi che siamo a un giorno dalla diretta. Il tronista di Uomini e Donne ha fatto un percorso molto lungo nelle trasmissioni di Canale 5 legate a Maria De Filippi perché è stato anche corteggiatore di Giulia Cavaglià e tentatore a Temptation Island Vip prima di sedere sull’ambita sedia rossa: ecco perché siamo curiosi di scoprire come si concluderà questo chiacchieratissimo viaggio televisivo. Il trono di Giulio non è stato il massimo perché molto del tempo è stato speso tra liti e discussioni inutili ma la rivalità fra Giovanna Abate e Giulia D’Urso, e le varie situazioni createsi nel corso delle puntate, hanno reso le ultime messe in onda decisamente interessanti. Chi sceglierà tra Giovanna e Giulia allora?

Uomini e Donne, Giulio complice con Giulia e Giovanna: chi è la preferita?

Dare un parere è difficile perché Giulio si è molto lasciato andare con Giulia ma ha instaurato anche una bella complicità con Giovanna: si tratta di due rapporti diversi che non ci sembrano tuttavia uno più importante dell’altro. Lo abbiamo notato proprio recentemente, e ripensando alle vecchie puntate è proprio vero quanto dice Giovanna: finora Giulio non ha mai dato segni di propendere più per una che per l’altra. Ed è proprio questo che ha dato fastidio alla Abate che dopo l’ultima messa in onda di Uomini e Donne si è mostrata soltanto in un video pubblicato da Raffaella Mennoia.

Raffaella Mennoia, video prima della scelta di Giulio: le parole di Giovanna e Giulia

Sì, avete letto bene: sul profilo della Mennoia si sentono le due corteggiatrici di Giulio sfogarsi prima della scelta e annunciare la diretta di domani. “Sono super stanca e agitata – queste le parole di Giulia – perché non riesco a dormire in questo periodo. Ho l’ansia. In questi giorni veramente sono super tesa, super ansiosa e so che manca poco. Ci vediamo lunedì!”. Piuttosto diversi i toni di Giovanna sebbene le emozioni siano più o meno le stesse: “Sembrava tanto lontano – queste le sue parole – e invece eccolo qua: il giorno della scelta è ufficialmente arrivato. Le emozioni sono indescrivibili. So solo che a nominarla mi prende un magone dentro che forse le racchiude tutte le emozioni. In un modo o nell’altro – ha poi continuato – ci siamo, siamo arrivati al capolinea e lunedì sapremo tutto: è vicino ma sembrano giorni interminabili”.

Giovanna sarà un “no”? Il discorso che fa riflettere

Non vorremmo mettere ansia a qualcuno ma questo “in un modo o nell’altro” pronunciato da Giovanna non sembra far sperare proprio in niente di buono; già la Abate aveva fatto intendere che il suo non era più un “sì” scontato. Con queste parole i dubbi sono aumentati e il lieto fine ci sembra ancor meno sicuro. Se ne sapremo di più vi aggiorneremo!