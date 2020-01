Uomini e Donne, “no” per Giulio Raselli? Scelta turbolenta, amarezza in puntata

Scelta Giulio Raselli, Giovanna Abate allarme “no”: ancora malumori in puntata

Quello per Giulio Raselli potrebbe essere un “no” secchissimo alla scelta. Forse come quello di Andrea Dal Corso a Teresa Langella, chissà, ma non siamo per niente certi che se dovesse scegliere Giovanna Abate riceverebbe un “sì”. A farlo capire è stata proprio lei oggi in puntata a Uomini e Donne dopo aver visto per l’ennesima volta che il tronista ha avuto gli stessi atteggiamenti con lei e Giulia D’Urso.

UeD, Giovanna difende la sua famiglia: ancora scontri con Giulio

In più c’è sempre il rapporto con la famiglia, o meglio il giudizio che Giulio ha dato sull’accoglienza ricevuta, che Giovanna non ha per niente digerito. “Io – ha sottolineato oggi la Abate – posso dire a mia madre che è una persona acida, e lei mi chiama simpaticona. Tutto questo prescinde dal fatto che tu possa dire che è fredda. Mio padre – ha poi aggiunto – non voleva neanche conoscerlo”. Giovanna ha spiegato insomma che Giulio non può pretendere che venga accolto con il tappeto rosso dopo ciò che accade a Uomini e Donne. Siamo d’accordo ma è anche importante sottolineare che a UeD è sempre stato così e sarà sempre così, quindi a un certo punto bisogna anche prendere in considerazione il contesto in cui certi si tengono certi comportamenti.

Giulio Raselli, a Uomini e Donne lieto fine a rischio: Giovanna stufa del tronista

Il punto più importante in realtà è un altro: Giovanna non crede di essere davvero la scelta di Giulio, e lo crederebbe anche se venisse scelta perché le esterne che lui ha fatto per tutto questo tempo, anche l’ultima mandata in onda oggi, non fanno emergere differenze tra lei e Giulia. “Tu – ha chiesto al tronista dopo aver visto l’esterna – sei vicino a una scelta consapevole? La nostra esterna te la ricordi? Come ci arriviamo a questa scelta? Io ho sempre detto che volevo qualcosa in più”. A sostegno di Giovanna, anche Jack Vanore che ha sottolineato come “dovrebbe essere abbastanza naturale questa differenza tra le due”. Anche Giulia ha avuto da ridire qualcosa: secondo lei il fatto che le abbia organizzato l’esterna al castello non vuol dire che sia la scelta perché in fin dei conti proprio durante quell’esterna si è mostrato più confuso del solito. Giovanna non sapeva che Raselli avesse organizzato l’esterna per Giulia, e questo l’ha disturbata: “Sono stata benissimo, ci siamo stretti anche livello di intimità, e mi devo risedere e rivedere i bacetti e le cose pure con lei. Se tu vuoi una donna come me al tuo fianco dovresti dimostrare a me qualcosa che ho sempre chiesto”.

Giovanna risponderà “no” a Giulio? Ipotesi da non escludere

A un certo punto Giovanna ha persino detto che spera di non essere lei la scelta perché non è intenzionata ad arrivare così alla fine: “Quando sono entrata qua – ha spiegato a un certo punto – non sono venuta a farmi l’esperienza, perché ho un lavoro, ho fatto tanti sacrifici miei, e speravo di trovare qualcosa in più da lui che secondo me ha. Allora mi dicevo che prima o poi me lo avrebbe dato…”. Giulio era visibilmente scosso dalle parole della Abate, anche se dubitiamo che tema un “no”: “Sei pesante, non sei riuscita in quattro mesi a viverti una cosa serena! Così è esagerato! Basta, ogni c…o di puntata hai sempre qualcosa da dire!”. Per noi Giovanna è cambiata: forse non avrà il coraggio di dirgli di “no” ma la stanchezza e la disillusione sembrano aver preso il sopravvento.