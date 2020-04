Uomini e Donne oggi, tornano in onda Gemma e Giovanna: nuove puntate

Uomini e Donne oggi, il programma torna in onda: Gemma e Giovanna protagoniste della nuova formula

Oggi torna in onda Uomini e Donne con una nuova formula, che vede protagoniste Gemma Galgani dal Trono Over e Giovanna Abate dal Trono Classico. Dopo diverse settimane, la trasmissione tornerà dunque a intrattenere il pubblico di Canale 5. Una gran bella notizia per i telespettatori, che hanno assistito all’improvviso blocco qualche tempo fa. La Mediaset aveva deciso di interrompere la trasmissione. Il motivo? A causa della diffusione del Coronavirus in Italia, diversi sono i programmi che hanno lasciato spazio a trasmissioni che trattano temi legati all’attualità. Maria De Filippi ha dovuto, però, interrompere la messa in onda, in quanto non era possibile registrare ulteriori puntate nello studio. Ed ecco che, a distanza di qualche tempo, il programma è riuscito a trovare la soluzione giusta per permettere a Giovanna e Gemma di continuare a trovare l’amore. Si tratta, come avrete già capito, di una formula nuova e mai visita prima dal pubblico di Canale 5.

La puntata di oggi inizia proprio con Maria che rivela alle due protagoniste le dinamiche di questa nuova formula del programma: potranno conoscere nuove persone interagendo con loro dietro a uno schermo. La tronista e la dama torinese hanno la possibilità di trovare l’amore chattando di fronte a un computer. Come abbiamo potuto vedere dalle prime immagini, Gemma inizia questo suo percorso in una stanza e Giovanna in un’altra. Pertanto, pare che le due protagoniste della nuova formula affrontano il proprio percorso separate, nel corso delle varie puntate. E oggi sembra che a dare inizio a questa nuova formula sia la Galgani. A commentare il percorso di Gemma ci pensano, ovviamente, Tina Cipollari e Gianni Sperti. I due opinionisti prendono parte alle puntate attraverso un collegamento, ma non sono gli unici.

Oggi Uomini e Donne nuove puntate: chi è presente nel corso della puntata

Con un video collegamento, Tina e Gianni possono commentare quanto accade a Gemma e Giovanna. Nel corso della puntata di oggi, non mancano i primi scontri tra la Galgani e la Cipollari, anche se non sono faccia a faccia. La dama torinese, che nel corso della puntata di oggi fa la conoscenza un corteggiatore dal nome ‘occhi blu’, può ascoltare l’opinione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Proprio ieri la dama di Brescia aveva annunciato che sarebbe stata presente, attraverso un collegamento, nel corso di queste nuove puntate. Naturalmente non manca Maria, la quale guida Gemma e Giovanna in questo percorso con la sua voce, a distanza.