Uomini e Donne oggi: l’inaspettata scelta, Maria consola Alessandro

Uomini e Donne oggi: Giulia Quattrociocche fa la sua scelta

Oggi va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Si tratta, in realtà, della continuazione della puntata trasmessa lo scorso venerdì. Avevamo assistito a un duro colpo per Giulio Raselli, il quale si è ritrovato in studio senza le sue due corteggiatrici, Giulia e Giovanna. Subito dopo abbiamo potuto vedere come prosegue il percorso del nuovo tronista Carlo. Ed ecco che oggi si passa a Giulia Quattrociocche, la quale fa la sua scelta! Prima di arrivare a questo emozionante momento, vedremo le sue ultime esterne. Alessandro le ha organizzato una lezione di tango, dopo la quale si ritrovano a parlare del futuro. Dopo il filmato, Maria De Filippi fa in studio una serie di domande alla tronista su ciò che prova nei confronti di Basciano. Inizialmente non sa cosa rispondere e poi ammette che di lui le piace un po’ tutto l’insieme. Dopo aver fatto qualche domanda anche a Daniele, la conduttrice manda in onda l’esterna di quest’ultimo. Impossibile non notare la complicità che c’è tra loro.

Giulia ammette oggi di trovarsi bene con entrambi i corteggiatori: Alessandro lo vede più maturo perché ha già un figlio, mentre Daniele ha gli stessi suoi valori sulla famiglia. La tronista parla, inoltre, anche del rapporto strettissimo che ha con sua mamma e non riesce a trattenere le lacrime. Dopo ciò, Maria le chiede con chi vuole ballare e la Quattrociocche sceglie Daniele. Ed ecco che proprio durante il ballo si ha la conferma della sintonia e del sentimento che c’è tra loro. A questo punto, Maria vuole passare al percorso di Veronica ma viene interrotta da Alessandro, il quale chiede a Giulia di fare ciò che si sente. La tronista prende coraggio e ammette di non voler prendere in giro nessuno, in quanto ha portato avanti un trono nella massima onestà.

Oggi Uomini e Donne: Giulia sceglie Daniele, il pubblico chiede di dare il trono ad Alessandro

Giulia annuncia di voler interrompere il suo percorso, in quanto prova un sentimento abbastanza forte nei confronti di Daniele! Ed è proprio così che arriva la scelta della Quattrociocche. Il corteggiatore si alza, la prende e la bacia. Scendono per loro i petali rossi e Maria pensa bene ad alzarsi e abbracciare Alessandro, ballando con lui, il quale appare provato. Il pubblico presente in studio, intanto, chiede a gran voce di dare il trono a Basciano! Dalle anticipazioni, intanto, sappiamo che la storia d’amore tra Giulia e Daniele dopo la scelta procede a gonfie vele!