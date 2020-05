UeD oggi, Giovanna Abate: percorso compromesso, c’entra Alessandro

Uomini e Donne oggi: Giovanna Abate ha qualche ripensamento su Alessandro Graziani

Nel corso della puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo Giovanna Abate rincorrere Alessandro Graziani. La tronista fa un passo indietro e, come abbiamo già visto la scorsa settimana, ha rivelato di avere diversi dubbi sul corteggiatore. In particolare, l’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha ammesso di trovarsi in bilico con Alessandro. Il motivo? Quando si ritrova di fronte a lui sente qualcosa, ma quando va a casa nella sua mente ci sono altre persone, probabilmente Sammy e Alchimista. E mentre tutti cercano di capire chi ci sia dietro il corteggiatore mascherato, Giovanna tenta di darsi delle risposte su Graziani. Quest’ultimo è stato chiamato dalla redazione per prendere parte alla puntata, visto che alcune dame del Trono Over avrebbero voluto iniziare una conoscenza con lui. Il corteggiatore ha scelto, però, di non iniziare alcuna frequentazione, poiché non si sente ancora pronto visto quanto accaduto con Giovanna. Di fronte a ciò, la tronista ha confessato di provare un certo fastidio, tanto che subito dopo ha scelto di rincorrerlo.

Spronata da Maria, Giovanna ha deciso di avere un altro confronto con Alessandro. La loro conoscenza sembrava essere giunta al capolinea, ma in questi giorni la Abate ha avuto qualche ripensamento. Ed ecco che la vediamo raggiungere in camerino Graziani, rivelandogli di voler proseguire la loro conoscenza nel programma. Ovviamente, dopo quanto accaduto, Alessandro appare abbastanza dubbioso. Infatti, il corteggiatore ammette di volersi prendere del tempo per pensare? Cosa avrà deciso in questi giorni Graziani? La scelta di Giovanna a Uomini e Donne potrebbe essere a rischio, proprio a causa della conoscenza naufragata con Alessandro.

Giovanna e Alessandro oggi a Uomini e Donne: Graziani decide di restare?

“Se devo finire il mio percorso ci devi essere tu”, dichiara Giovanna durante il confronto con Alessandro. Pare che la tronista non possa arrivare al giorno della scelta senza Graziani. Cosa accadrà? Al momento, la Abate appare particolarmente interessata a Sammy e Alchimista, tanto che i fan di Alessandro appaiono sui social abbastanza furiosi. Non ci resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà nel corso della puntata di oggi!