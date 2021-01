Uomini e Donne oggi, duro colpo per Gemma: Maurizio le dice addio

Cosa accade oggi a Uomini e Donne? Nel corso della puntata di lunedì 18 gennaio 2021, viene mandata in onda la registrazione avvenuta lo scorso 4 gennaio. Ovviamente, come sempre. si inizia con Gemma Galgani. Questa per la dama torinese è una puntata davvero molto triste. Infatti, avviene qualcosa di inaspettato con Maurizio Guerci. Innanzitutto racconta ai presenti in studio di aver sentito pochissimo il cavaliere nei giorni precedenti. La dama aveva già fatto presente di aver avvertito l’allontanamento del 50enne durante le festività natalizie. Ed ecco che oggi svela che neanche a Capodanno Maurizio è stato presente. Lei ricorda il momento in cui, lo scorso 26 dicembre, il citofono della casa del cavaliere ha iniziato a suonare. Guerci sarebbe andato subito ad aprire la porta solo dopo averle attaccato il telefono in faccia. In questo modo, Gemma non ha avuto modo di scoprire chi lo stesse cercando.

A questo punto, la Galgani fa sapere di aver poi saputo che si trattava di una donna! Questo dettaglio si potrebbe collegare ai sospetti che Tina Cipollari ha ammesso di avere, durante la scorsa settimana. Il cavaliere, però, spiega che la donna in questione è una sua amica che sta affrontando un periodo difficile in famiglia e che si era recata a casa sua in cerca di sostegno. La sua spiegazione non convince nessuno in studio. Infatti, secondo le anticipazioni, tutti i presenti non credono al racconto di Maurizio, in quanto se fosse stato realmente così non ci sarebbe stato motivo di chiudere la chiamata con Gemma.

Dopo di che, si tratta l’argomento Capodanno: perché Maurizio non ha trascorso la festività con la Galgani? Esce fuori che la sera precedente il cavaliere aveva intenzione di mettere fine alla loro conoscenza. Di fronte a questa decisione, la dama aveva deciso di raggiungerlo con la macchina con lo scopo di avere un chiarimento. Maurizio, però, pare abbia fermato Gemma. Continua così una discussione abbastanza accesa tra i due, in cui si cerca di comprendere di chi sia la colpa. Alla fine, Maurizio decide di chiudere definitivamente la conoscenza con Gemma!

Questa sua decisione genera malumore in studio, tanto che i presenti si scagliano inevitabilmente contro di lui!