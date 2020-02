Uomini e Donne oggi: novità per Gemma, Gianni ‘annienta’ Barbara

Uomini e Donne oggi: due nuovi corteggiatori per Gemma Galgani, scontro accesa tra Gianni e Barbara De Santi

Nuova puntata del Trono Over oggi a Uomini e Donne. Questa settimana inizia con Gemma Galgani, della quale viene mostrato il classico video di sfogo post puntata. Nel filmato la dama torinese, in lacrime, ammette di non riuscire più a sopportare i continui attacchi di Tina Cipollari. In studio, l’opinionista tira fuori la cartina geografica dell’Italia, che aveva già mostrato nel corso delle puntate precedenti. Su ogni regione ha attaccato le fotografie degli uomini con cui la Galgani avrebbe avuto a che fare. Tina accusa nuovamente Gemma di aver baciato moltissimi uomini nella sua vita. Ovviamente, la dama torinese si difende dalle accuse, negando il tutto. Non solo, oggi decide di staccare le fotografie di coloro che non ha mai baciato. Nonostante ciò, la Cipollari continua ad andarle contro e chiede a Maria De Filippi se è possibile sentire questi uomini per scoprire la verità. Intanto, la conduttrice fa entrare in studio due nuovi corteggiatori per Gemma.

La Galgani è pronta a iniziare nuove conoscenze al Trono Over e decide di frequentare entrambi i cavalieri. Anche per Valentina Autiero oggi arrivano tre nuovi cavalieri che vorrebbero conoscerla. La dama decide di conoscere due di loro. La tensione aumenta in studio quando è il turno di Barbara De Santi. Per lei arriva un nuovo corteggiatore, con cui può iniziare una conoscenza. La dama sceglie di frequentare il nuovo arrivato, il quale afferma di essere un broker. L’interesse di Barbara nei confronti dell’uomo, che attualmente abita in Svizzera, insospettisce non poco Gianni Sperti. Quest’ultimo si scaglia duramente contro la donna, convinto che sia interessata solo al denaro.

Oggi Uomini e Donne: Barbara De Santi fa un’insinuazione contro Gianni e scoppia il caos

Una nuova e accesa discussione tra Barbara e Gianni genera caos in studio. La dama, durante lo scontro, fa un’insinuazione molto forte: “Non mi faccio mantenere come qualcun altro qui dentro”. Come anticipa Il Vicolo delle News, Sperti si sente toccato da questa sua affermazione ed è certo che le sue parole si riferiscano al suo matrimonio con Paola Barale. Inizialmente la De Santi smentisce, ma poi in lacrime si ritrova costretta a chiedere scusa. La dama viene smascherata da Gianni, il quale oggi porta in studio alcuni screenshot.