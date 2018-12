Uomini e Donne oggi: bacio a sorpresa in studio, Angela contro Maria

Oggi Uomini e Donne: Gemma bacia Rocco in studio, Angela nervosa contro Maria

Prima della pausa natalizia, Uomini e Donne ci regala una nuova e ricca settimana di colpi di scena. Oggi, Lunedì 17 Dicembre 2018, va in onda il Trono Over. Come di consueto si parte con il parlare di Gemma e delle sue due ultimissime frequentazioni. Nella registrazione precedente, la Galgani ha esposto davanti a tutto il pubblico i suoi dubbi nei confronti di Paolo, rivelando invece di essere ancora attratta da Rocco. Questo pomeriggio scopriamo che la dama ha definitivamente interrotto la conoscenza con Paolo. Quando Fredella entra in studio, fa il suo ingresso con un tronchetto della felicità da regalare alla signora di Torino.

Rocco e Gemma si siedono al centro dello studio e si confrontano su quanto accaduto durante tutto il periodo della loro frequentazione. Tra i due c’è ancora qualche incomprensione da risolvere ma, nonostante ciò, sembrano entrambi disposto a riprovarci. Ballano e lui chiede alla dama un bacio che lei rifiuta di dargli. Al secondo ballo, lei lo bacia a grande sorpresa. Si passa poi alla tanto discussa signora Angela. In studio arriva Raffaele. Il cavaliere del parterre maschile si presente in trasmissione con una poesia scritta da lui. In ogni caso, il testo non è assolutamente in onore della dama, ma anzi è denigratorio. Successivamente, il signore invita Maria De Filippi a trovare un uomo con i soldi e che sia in grado di pagare tutti i viaggi che sogna di fare la donna.

Uomini e Donne: Angela contro Maria De Filippi, caos in studio

Angela si rivolge a Maria con un tono un po’ spocchioso, pregandola di trovare un uomo adatto a lei il prima possibile. Nonostante l’atteggiamento della dama del parterre femminile di Uomini e Donne, la padrona di casa resta calma. Si passa poi ad Ursula e Sossio. A grande sorpresa, i due ci stanno riprovando. Sembrano essere pronti a tornare insieme, anche se lei ha moltissimi dubbi sulla sincerità di Aruta. Lui è invece convintissimo di voler tornare con la Bennardo.