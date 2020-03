Uomini e Donne oggi, Gianni furioso: caos in studio con Marcello

Uomini e Donne oggi 16 marzo: Gianni Sperti e Marcello protagonisti di una nuova e furiosa lite in studio

Continua ad andare in onda il Trono Over di Uomini e Donne oggi, lunedì 16 marzo. Si tratta dell’ultima registrazione fatta dal programma con dame e cavalieri. Per un po’ di tempo, il pubblico dovrà fare a meno di loro, visto che non si potranno più registrare altre puntate. La settimana scorsa abbiamo visto Marco e Carlotta al centro dello studio. Ricordiamo che i partecipanti del Trono Over sono portati a mantenere le distanze tra di loro, proprio come prevede il nuovo regolamento legato al contagio del Coronavirus. Non è presente in studio il pubblico e dame e cavalieri non possono godersi i soliti balli al centro dello studio. Vi anticipiamo che nel corso della puntata di oggi vedremo concludersi il confronto tra Marco e Carlotta. Quest’ultima ci tiene a far presente al cavaliere che non ha mai voluto illuderlo. Impossibile non commuoversi di fronte alle lacrime di Marco, profondamente rammaricato per quando deciso di Carlotta.

La dama ha, infatti, deciso di chiudere la frequentazione, poiché non si sente coinvolta completamente dal cavaliere. Oggi assisteremo anche al confronto tra Marco B. e Antonella. Maria De Filippi chiede ai due partecipanti se si sono scambiati quel famoso bacio. Non solo, pare che arrivi in studio una nuova dama, pronta ad avviare una conoscenza con il cavaliere. Ovviamente non mancano gli accesi scontri, durante questa puntata. In particolare, vedremo Gianni Sperti scagliarsi nuovamente contro Marcello. Quest’ultimo ha iniziato una conoscenza con Anna Maria che sta provocando non poche polemiche. La maggior parte dei presenti in studio non sembra credere alla sincerità dei due partecipanti.

Oggi Uomini e Donne: Gianni Sperti e i sospetti su Marcello e Aurora

Una furiosa lite quella che vede protagonisti Marcello e Gianni. L’opinionista non perde tempo e attacca il cavaliere, convinto che la sua conoscenza con Anna Maria non sia reale. Volano accuse e parole pesanti tra i due litiganti e nella discussione si intromette anche Valentina Autiero. Infine, vedremo Sperti scagliarsi anche contro Aurora, che sta conoscendo Sandro. Intanto, vi anticipiamo che da lunedì 23 marzo, Uomini e Donne subirà uno stop!