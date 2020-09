Uomini e Donne oggi: Valentina delusa da Nicola, Gemma gelosa

Oggi, lunedì 14 settembre, la puntata di Uomini e Donne vede al centro della scena Gemma Galgani. Come sempre, la dama torinese è la protagonista della prima fase della registrazione, avvenuta lo scorso 3 settembre. Non mancano ovviamente gli attacchi di Tina Cipollari nei confronti di Gemma, la quale rivela che sta continuando la conoscenza con il suo nuovo corteggiatore Paolo. La dama di Torino ha scelto di dare una svolta alla sua vita questa estate, rivolgendosi a un noto chirurgo estetico. Ha così effettuato il lifting e poi ha messo la parola fine alla sua frequentazione con Nicola Vivarelli, che sembrava procedere bene. La Galgani ha più volte ammesso di aver notato diversi dettagli che l’hanno portata a pensare che Sirius la stesse appunto sfruttando per ottenere visibilità! Dall’altra parte, il giovane ha sempre negato di voler conquistare notorietà, affermando di essere realmente interessato a Gemma. Le sue parole, però, non sono bastate per far tornare la Galgani sui suoi passi.

Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani prosegue la conoscenza con Paolo, Valentina Autiero ci riprova con Nicola Vivarelli

Messa da parte la tanto discussa frequentazione con Nicola Vivarelli, oggi Gemma Galgani rivela che sta continuando a conoscere ‘Mister Lamas’. Come al solito, il comportamento della dama torinese viene messo in discussione da Tina Cipollari. L’opinionista riserva altri attacchi a Gemma e, addirittura, si siede in mezzo al pubblico. Nel frattempo, il pubblico di Canale 5 vedrà la Galgani gelosa di Nicola! Sebbene la loro conoscenza si sia conclusa proprio per volere della dama, quest’ultima mostra un’importante gelosia nei confronti del Vivarelli. In particolare, Gemma è infastidita dal fatto che Sirius dimostri interesse verso Valentina Autiero. In questa fase della puntata, i telespettatori assisteranno a vari battibecchi in studio.

Oggi Uomini e Donne: Gemma Galgani tra Nicola e Valentina, scoppia la lite

Nicola Vivarelli e Valentina Autiero avrebbero dovuto fare un’esterna insieme. Ma, come aveva fatto intendere la stessa dama sui social qualche giorno fa, questa uscita non c’è mai stata. In particolare, proprio Sirius si sarebbe rifiutato di uscire insieme a Valentina. Ed ecco che si accende una nuova discussione tra i due, alla quale si unisce anche Gemma. Nicola, però, non ci sta e ammette di trovare la Galgani ridicola. Arrivano nel programma alcune ragazze che vorrebbero conoscere il Vivarelli, il quale le rifiuta poiché tiene ancora a Gemma.