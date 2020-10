Uomini e Donne oggi: Maria cerca la verità su Gemma e Biagio

Gemma Galgani oggi a Uomini e Donne regala nuovi colpi di scena. L’appuntamento di questo pomeriggio fa parte ancora della registrazione avvenuta lo scorso 25 settembre. Pertanto, la puntata prende inizio da dove si è conclusa quella in onda venerdì 9 ottobre. Maria De Filippi aveva invitato la dama torinese a sedere al centro dello studio. Ovviamente non è mancata l’intromissione di Tina Cipollari, curiosa di scoprire il motivo per cui Gemma è tornata protagonista, dopo quanto accaduto con Paolo. Questa registrazione è appunto iniziata con la Galgani, che si è trovata nuovamente ad affrontare una grande delusione. Questa volta a deluderla è stato Paolo, il quale ha scelto di chiudere improvvisamente la loro conoscenza. Tra attacchi e accuse, il cavaliere ha poi deciso di continuare comunque la sua esperienza nel programma, iniziando a conoscere altre dame. Le lacrime di Gemma pare non l’abbiano per nulla colpito e questo è un dettaglio che non è passato inosservato. In effetti, sono in molti a pensare che Paolo abbia iniziato una conoscenza con la Galgani solo per ottenere visibilità.

Uomini e Donne oggi, Gemma Galgani al centro dello studio con Biagio dopo Paolo

Dunque, dopo la delusione ricevuta da Paolo, oggi Gemma racconta di essere uscita a cena con Biagio. A fianco della dama di Torino siede Maria, una donna molto più giovane del cavaliere. La De Filippi, però, cerca di scoprire i dettagli della nuova conoscenza della Galgani, in quanto era convinta che tra loro ci fosse solo una semplice amicizia, visto che dimostrava di essere molto presa da Paolo. Invece, Gemma dichiara di essere interessata a Biagio, il quale sembra ricambiare. Infatti, tra le due dame, il cavaliere sceglie di ballare proprio la Galgani. La puntata di oggi dà spazio anche a un’altra dama: Cristina. Quest’ultima, in 62 anni, ha avuto ben sei mariti! I telespettatori l’hanno conosciuta la scorsa settimana.

Oggi Uomini e Donne: Cristina e Daniel sorprendono, Selene attacca Davide

La puntata di oggi si conclude con il racconto della signora Cristina. Nella puntata precedente, la conduttrice aveva chiesto a Daniel di ballare con lei. Il cavaliere si era però rifiutato. Ed ecco che il pubblico scoprirà che dopo questo episodio, fuori dallo studio, l’uomo ha chiesto scusa a Cristina per il suo comportamento. Non solo, le ha anche dimostrato un forte interesse, tanto che si sono scambiati dei baci ogni volta che si sono incontrati! Oggi i telespettatori assisteranno anche a un battibecco tra Davide Donadei e Selene. Quest’ultima decide addirittura di lasciare lo studio.