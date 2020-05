Uomini e Donne oggi: una lettera, una dama fa marcia indietro

Uomini e Donne oggi: Gemma con Cuore di poeta, Roberta si scaglia contro Veronica

Oggi torna in onda Uomini e Donne con i protagonisti del Trono Over e Giovanna Abate. La puntata prende inizio con Gemma Galgani, che in studio accoglie Cuore di poeta. La dama torinese è uscita in esterna con il corteggiatore. I due si sono conosciuti in chat, attraverso il computer messo a disposizione dal programma con la nuova formula. Gemma non ha solo avuto, dunque, la possibilità di conoscere dal vivo Sirius/Nicola, ma anche Cuore di poeta. Due generazioni completamente diverse, ma la Galgani sembra trovarsi bene con entrambi. Oggi in studio, chiaramente, fa sapere ai presenti e al pubblico cosa pensa davvero del corteggiatore. Non mancano le frecciatine da parte di Tina Cipollari e subito dopo si accende una nuova discussione. Scendendo nel dettaglio, al centro dello studio siedono Veronica e Giovanni. Quest’ultimo ha deciso di mettere fine alla sua frequentazione con Roberta, la quale interviene più volte durante il confronto tra i due.

Dalle anticipazioni sappiamo che oggi a Uomini e Donne Veronica sembra fare marcia indietro con Giovanni. Non è possibile capire quale domanda Gianni Sperti ponga alla dama, che ammette: “In questo momento non mi sembra il caso”. Probabile che l’opinionista chieda alla donna se voglia uscire dal programma ora insieme a Giovanni. Pare che Veronica non sia ancora pronta a compiere questo passo. Ed ecco che interviene Roberta, che appare ancora particolarmente interessata al cavaliere. A detta della Di Padua, la sua collega non nutrirebbe un reale interesse nei confronti di Giovanni, che intanto sembra non scomporsi più di tanto dalla situazione.

Giovanna Abate oggi a Uomini e Donne legge una lettera, a chi? Alchimista, Sammy o Alessandro?

Al centro dello studio scende anche Giovanna Abate. La sua conoscenza con Alchimista sta generando tanta curiosità nel pubblico di Canale 5. Sono tante le ipotesi che in questi giorni i telespettatori stanno facendo sulla sua identità. Nel corso della puntata di oggi vedremo Giovanna leggere una lettera. La tronista rivela di aver scritto qualcosa per uno dei suoi corteggiatori. Ricordiamo che a corteggiare la Abate ci sono Alchimista, Sammy e Alessandro.