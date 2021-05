Uomini e Donne oggi: la scelta di Samantha Curcio, che stupisce tutti

Uomini e Donne oggi, lunedì 10 maggio 2021, inizia la settimana alla grande, ovvero con la scelta di Samantha Curcio. Come già ha annunciato il programma attraverso i social, questo pomeriggio il pubblico di Canale 5 assisterà a questo momento speciale. La tronista entra in studio e appare molto emozionata. Prima di iniziare chiede a Maria De Filippi di far entrare Massimiliano Mollicone, con cui si scambia qualche battuta. I due hanno instaurato un bel rapporto di amicizia e Samantha vuole che sia presente in questa occasione. Giacomo Czerny, invece, è già seduto sul trono.

Come accade solitamente, vengono mandate in onda le ultime esterne della Curcio con Alessio e Bohdan. Il primo, nel corso di questa uscita, le ha confessato di provare dei sentimenti e di voler uscire dal programma per viversi la loro storia lontano dalle telecamere. Bohdan, invece, è apparso arrabbiato per quanto accaduto nella puntata precedente, in quanto si è sentito come il terzo incomodo. Dopo questa esterna, il corteggiatore ha chiesto di rivedere la tronista. L’ha raggiunta in camerino, dove le ha comunicato di voler lasciare la trasmissione.

Qui si è detto disposto a portarla via per viversi la loro storia fuori. Samantha non ha trattenuto le lacrime, poiché non è riuscita a comprendere questa sua reazione. Dopo le clip di queste esterne, Maria fa uscire dallo studio entrambi i corteggiatori. Samantha usa questa occasione per ringraziare tutti, in particolar modo la padrona di casa. Decide di far entrare prima Alessio e i presenti restano un po’ perplessi, visto che solitamente il primo è la non scelta. Lui, di fronte a questa decisione, inizia a pensare di non essere appunto il fortunato.

Samantha fa delle dediche importanti ad Alessio e, sebbene sia spaventata, dai loro litigi, è lui la sua scelta! Ovviamente, il corteggiatore romano accetta di uscire con le dal programma. La De Filippi fa presente che ora Alessio dovrebbe uscire dallo studio, in modo che la Curcio possa dare la notizia a Bohdan. Ma, secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, oggi a Uomini a Donne accade qualcosa che non è mai accaduto prima.

Samantha non fa uscire Alessio dallo studio e preferisce parlare con Bohdan di fronte a lui. La tronista è sicura che il secondo non ci rimarrà male, in quanto crede non sia realmente interessato a lei. La Curcio ammette di non averlo mai visto sincero. Bohdan non la guarda nemmeno negli occhi e lascia quasi subito lo studio.

I presenti sono tutti emozionati per la nuova coppia che si è formata!