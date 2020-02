Uomini e Donne oggi, scintille in studio: Cecilia assente, un’accesa rivalità

Uomini e Donne oggi, nuova puntata del Trono Classico: si accende la rivalità tra Daniele e Carlo, Cecilia Zagarrigo non si presenta in studio

Oggi Uomini e Donne manda in onda una nuova puntata del Trono Classico. La settimana si conclude con i percorsi di Carlo Pietropoli, Daniele Dal Moro e Sara Shaimi. Ad attirare l’attenzione ci pensano i primi due, con un nuovo scontro. Scintille in studio tra i due tronisti, che si contendono una corteggiatrice, Ginevra. Si accendono, pertanto, le prime rivalità tra Carlo e Daniele. La ragazza è uscita in esterna con entrambi, anche questa volta. Questa situazione non piace, però, a Dal Moro, il quale la invita a prendere velocemente una scelta. Il tronista, a questo punto, confessa di non apprezzare le persone indecise. Ricordiamo che Ginevra è scesa per la prima volta in studio durante l’appuntamento al buio con Daniele. Carlo l’ha subito notata e, per tale motivo, non ha potuto non invitarla in esterna. La ragazza ha accettato, accendendo così la rivalità tra i due tronisti. Ma questa non è l’unica situazione che genera scintille oggi in studio. Infatti, a far discutere è anche l’assenza di Cecilia Zagarrigo.

Ebbene sì, la corteggiatrice non torna in trasmissione. Ricordiamo che, durante la scorsa puntata, ha lasciato lo studio, delusa dal comportamento di Carlo. La ragazza pare non abbia davvero gradito le accuse fatte da Pietropoli nei suoi confronti. In molti la accusano di essere troppo teatrale e di non avere delle reazioni vere. Cecilia oggi invia un messaggio a Carlo, annunciando che non tornerà in puntata, in quanto si sente ancora troppo offesa dalle parole da lui utilizzate. La Zagarrigo ha così preferito attendere una mossa da parte di Pietropoli. Ma vedremo il tronista andare a riprendersela? Dalle anticipazioni del Trono Classico sappiamo che Carlo non rinuncia a Cecilia!

Oggi Uomini e Donne, Sara Shaimi: un acceso scontro con Giuseppe

Anche Sara Shaimi è una grande protagonista della puntata di oggi. La tronista rivela di essere molto arrabbiata con Giuseppe, il quale non ha fatto alcun gesto nei suoi confronti per il giorno del suo compleanno. Sonny e Gaetano, invece, hanno condiviso un messaggio su Instagram per lei. Di fronte alle varie spiegazioni, Sara ammette di non credere alle parole di Giuseppe. Da qui prende inizio un’accesa lite tra i due.