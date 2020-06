Uomini e Donne oggi non va in onda: ecco quando torna

Uomini e Donne oggi non va in onda: breve pausa per il programma di Maria De Filippi, quando tornerà

Oggi, lunedì 1 giugno, Uomini e Donne non va in onda. Il programma di Maria De Filippi fa una breve pausa, in occasione della Festa della Repubblica del 2 giugno. Pertanto, il pubblico di Canale 5 non assisterà ai vari colpi di scena legati ai protagonisti del Trono Over e a Giovanna Abate. Si attende, al momento, la scelta della tronista. La trasmissione sta giungendo al termine e Giovanna dovrà scegliere con chi iniziare una relazione, tra Sammy e Alchimista/Davide. Dopo l’uscita di scena di Alessandro Graziani, la Abate continua le sue conoscenze con i due corteggiatori. Nel frattempo, a catturare l’interesse dei telespettatori ci pensa anche Gemma Galgani, con la sua frequentazione con Sirius/Nicola. Prima di rivedere i protagonisti del programma, il pubblico di Canale 5 dovrà attendere qualche giorno. La Mediaset ha, infatti, deciso di far fare una breve pausa alla trasmissione della De Filippi. L’1 e il 2 giugno 2020, Uomini e Donne non andrà in onda. Ma quando tornerà il programma con Giovanna e Gemma?

Vi anticipiamo che ritroveremo sul piccolo schermo i protagonisti del Trono Over e quelli del Trono Classico da mercoledì 3 giugno. Intanto, oggi vedremo in onda, al posto del programma e subito dopo la puntata di Una Vita, il film Romanzo di un amore. Mentre, il 2 giugno, verrà sostituito dalla commedia Che cosa c’è da aspettarsi quando si aspetta. UeD tornerà, dunque, in onda il prossimo 3 giugno con le ultime puntate. Vedremo al centro dello studio, come sempre, Gemma e Sirius. Non solo, assisteremo anche al confronto tra Pamela Barretta ed Enzo Capo.

Oggi Uomini e Donne non va in onda: il pubblico attende la scelta di Giovanna Abate

Quelle che andranno in onda nei prossimi giorni saranno le ultime puntate per il programma di Maria De Filippi. Manca poco e anche questa particolare edizione del programma chiuderà le porte, per poi tornare in autunno. Non ci resta ora che attendere per scoprire cosa accadrà ai protagonisti del Trono Over e al percorso di Giovanna, che a detta di molti sceglierà Sammy!