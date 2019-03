Uomini e Donne oggi, Luigi e Irene un mese dopo: “Sei quello che volevo”

View this post on Instagram

Un mese fa sei entrata a far parte della mia vita. Sei entrata con tante paure e insicurezze, com’è normale per tutti, ma con tanto entusiasmo e voglia di starmi accanto. A certe parole ho sempre attribuito un valore importante, e sin da subito te ne ho parlato. Penso che la parola “Amore” oggigiorno sia nella bocca di tanti, nel cuore di pochi, nella vita di pochissimi. Ti ho detto che millantare, non è nel mio stile. Preferisco vivere certe emozioni nella pienezza della quotidianità. Tu eri d’accordo. Mi hai guardato e hai sorriso, proprio come in questa foto, poi mi hai baciato. Un mese dopo a quel giorno posso dirti che non potevo fare scelta migliore e che tu, sei tutto quello che stavo aspettando. Ciao Amore. ❤️