Uomini e Donne news, Luigi Mastroianni e Irene Capuano sempre più innamorati: la coppia ricorda i momenti magici al castello delle scelte

Luigi Mastroianni e Irene Capuano, dopo essere usciti insieme da Uomini e Donne, appaiono oggi innamorati più che mai. I due, in questi giorni, stanno provando a godersi ogni attimo della loro nuova vita di coppia che, stando a quanto emerso, non potrebbe procedere meglio. Proprio oggi, per esempio, Luigi e Irene non hanno potuto fare a meno di ricordare n luogo molto importante per loro. Gli ex protagonisti del Trono Classico si sono concessi una piccola gita fuori porta. Sono andati sul Lago di Garda e, ai piedi di un castello, non hanno potuto fare a meno di ricordare il “loro” castello delle scelte, ovvero la location scelta da Maria De Filippi e la redazione per organizzare la loro festa di fidanzamento (e quella degli altri tronisti). Le cose tra di loro vanno così bene che Irene, scherzando, ha pure menzionato il matrimonio con Luigi nella sua ultima stories.

Per capire se i due convoleranno o meno a nozze, chiaramente, è ancora molto presto. La complicità che li unisce, tuttavia, è oggi innegabile. Mastroianni e Irene, usciti da Uomini e Donne, sono riusciti a trovare l’amore che tanto desideravano quando facevano ancora parte del programma. Delusioni, disguidi e litigi che al Trono Classico li avevano allontanati sembrano essere adesso soltanto un brutto ricordo. Ora, con la stessa buona volontà e lo stesso sentimento, sia l’ex tronista che la sua nuova fidanzata stanno gettando le basi per un rapporto solido e duraturo che, viste le premesse, potrebbe veramente portarli molto lontano.

Uomini e Donne, Luigi Mastroianni e Irene Capuano dopo la scelta pronti per la convivenza? Le ultime news sulla coppia

“Luigi è l’amore che ho sempre sognato”, così scriveva Irene Capuano pochi giorni dopo la scelta quando, sui social, i fan di Uomini e Donne le avevano chiesto di commentare i primi giorni insieme a Mastroianni. La convivenza? “Abbiamo molti progetti insieme da realizzare” ha poi dichiarato lei “Vi teniamo con il punto interrogativo… Ne vedrete delle belle”.