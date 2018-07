Uomini e Donne oggi: le parole di Luigi dopo l’attacco hacker

Uomini e Donne oggi: Luigi Mastroianni su Instagram si dice arrabbiato per quanto subito

Luigi Mastroianni, ex corteggiatore di Uomini e Donne ed ex fidanzato di Sara Affi Fella, dopo essere stato hackerato su Instagram viene aiutato da un amico per poter recuperare il profilo personale. Una volta riuscitoci, il dj siciliano ci tiene a dire la sua attraverso delle Instagram Story. “Sono deluso e amareggiato per le brutte offese mosse nei confronti di mio fratello. Contro di me potete dire e fare tutto quello che volete ma mio fratello e la mia famiglia non li dovete assolutamente toccare.” Appare visibilmente arrabbiato e nervoso e ammette di non transigere qualora la situazione si dovesse ripresentare. “Vi blocco e vi cancello.”

“Mio fratello è tutta la mia vita. E’ la persona più importante per me.” E poi ancora, contro chi lo accusa di usare il fratello Salvo e tutte le persone affette dalla sindrome di Down solo per farsi strada, per apparire agli occhi della gente il classico bravo ragazzo: “Ma voi che ne sapete del rapporto che ho io con mio fratello? Che ne sapete di Luigi? Io queste persone le amo perchè non hanno pensieri malati come voi. Loro sono puri, buoni, semplici. Non sono delle m….e come voi.” Insomma, come è chiaro a tutti, il bel siciliano è stato profondamente toccato da quanto accaduto.

Uno sfogo che Luigi sceglie di fare pubblicamente per difendersi

Subito dopo il liberatorio sfogo, l’ex corteggiatore posta anche una fase su Instagram: “Curatevi la cattiveria.” Una sorta di invito rivolto a tutti coloro che continuano, nonostante il programma sia ormai già finito da mesi, ad entrare nella sua vita privata con cosi tanta rabbia e perfidia. Luigi Mastroianni si dice consapevole di esser diventato un personaggio pubblico e di essere, quindi, soggetto a critiche e antipatie varie ma, le offese, le cattiverie, la malvagità sono un’altra cosa. Quelle, Luigi, non le accetta e non le vuole più sentire nè tanto meno leggere tra i commenti sotto le sue foto.