Uomini e Donne news: profilo di Luigi hackerato, interviene Sara

Uomini e Donne news: il profilo Instagram di Luigi Mastroianni hackerato e Sara Affi Fella riprende i fan

Il profilo Instagram di Luigi Mastroianni di Uomini e Donne è stata hackerato in queste ore e Sara Affi Fella è intervenuta per dire la sua. La loro storia è finita forse ancora prima di iniziare, eppure l’ex tronista ha scelto di spendere qualche parola a favore di Luigi, duramente attaccato nella giornata di oggi. L’ex corteggiatore ha dovuto affrontare un grosso problema, visto che chi ha hackerato il suo profilo ha condiviso frasi poco carine nei suoi confronti. I fan sono convinti che sia stato qualcuno che sostiene Lorenzo Riccardi. Sicuramente, in questo momento, il Mastroianni sta affrontando un periodo abbastanza turbolento, visto il caos nato dalla fine della sua storia con Sara. Molti sono i telespettatori che avrebbero voluto vedere i due innamorati più che mai. Eppure qualcosa sembra proprio non aver funzionato in questa storia. Diversi sono gli attacchi che si sono lanciati reciprocamente attraverso social e interviste. Ma ora la Affi Fella ci ha tenuto a intervenire in favore di Luigi.

“Ragazzi capisco che ci possono essere simpatie e antipatie, ma il rispetto per le cose degli altri e l’educazione non devono mai mancare”. Questo è il pensiero che ha condiviso Sara poco fa, facendo intendere di essere vicina a Luigi in questo momento. Davvero sgradevoli sono state le parole che gli sono state rivolte attraverso il suo stesso profilo. Ad esempio: “Ciao ciao cogl…e, vediamo se fai ancora il f..o adesso” oppure “Bombato e finocchio come l’amico tuo. Lorenzo Riccardi tutta la vita”. Fortunatamente il Mastroianni è riuscito a riprendersi il suo profilo.

News Uomini e Donne: Sara Affi Fella interviene per Luigi Mastroianni

Nessuno probabilmente si sarebbe mai aspettato di leggere un commento da parte di Sara in questa situazione, visto quanto è accaduto in quest’ultimo periodo. La Affi Fella è intervenuta poiché, nonostante tutto, non è comunque giusto hackerare il profilo di qualcuno. L’ex tronista ha scelto di dare il buon esempio con questo intervento. Nel frattempo, continuano ancora le critiche e le accuse intorno a questa coppia.