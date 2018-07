Uomini e Donne, Luigi Mastroianni sui social si sfoga: Sara Affi Fella reagisce prendendo in giro l’ex corteggiatore

Il battibecco social tra Sara Affi Fella e Luigi Mastroianni sembra destinato a non placarsi oggi. Dopo l’intervista di Sara rilasciata a Uomini e Donne Magazine, infatti, l’ex corteggiatore ha replicato pubblicando un lungo messaggio su Instagram. Con le sue parole, nello specifico, Luigi ha voluto mettere in chiaro alcune cose, andando dunque contro a quanto detto da Sara. “Signori si nasce” ha scritto Mastroianni sul suo profilo “Certe cose si commentano da sole”. L’ex corteggiatore ed ex fidanzato di Sara Affi Fella, inoltre, ha anche aggiunto: “Alle chiacchiere delle interviste ci sono i fatti che tutti hanno avuto modo di notare. Purtroppo le farse non le so fare e tanto meno a portarle avanti. A dire certe cose ci vuole coraggio. Per quanto mi riguarda, capitolo chiuso”.

Lo sfogo di Luigi, inevitabilmente, ha scatenato la reazione di Sara Affi Fella che, sempre sui social, si è limitata a ridere e prendere in giro il suo ex. “E menomale che non voleva più replicare” ha scritto su Instagram stories l’ex tronista di Uomini e Donne. La sua frase, inoltre, Sara ha voluto accompagnarla con una lunga risata, dimostrando quindi di non aver preso molto sul serio Luigi (o forse il suo intento era semplicemente quello di farsi beffa di lui?). Al messaggio della Affi Fella, poi, è seguito un ulteriore intervento di Mastroianni.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella contro Luigi Mastroianni: le accuse dell’ex tronista

Ad accendere di nuovo la polemica tra i due volti noti di Uomini e Donne è stata, come accennato sopra, l’ultima intervista di Sara Affi Fella per Uomini e Donne Magazine. Parole che hanno fatto perdere la pazienza a Luigi Mastroianni il quale, a sua volta, dopo la replica su Instagram stories, pochi minuti ha anche pubblicato un post con scritto: “Bravo si, ma mica fesso”.