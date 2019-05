Uomini e Donne oggi, in diretta la scelta di Andrea Zelletta

Oggi a Uomini e Donne in onda la scelta di Andrea Zelletta: un arrivo inaspettato

A Uomini e Donne oggi va in onda una nuova puntata del Trono Classico, la penultima. Dopo aver assistito alla scelta di Angela Nasti, il pubblico di Canale 5 vedranno in diretta quella di Andrea Zelletta. Il tronista, dopo un lungo percorso nel programma, lascerà il suo trono con una delle due corteggiatrici, Natalia Paragoni e Klaudia Poznanska. Prima di assistere alla scelta, i telespettatori vedranno alcune immagini riguardanti il breve percorso di Andrea all’interno della Villa. Entreranno in studio le corteggiatrici, che potranno avere un ultimo confronto con Zelletta prima della scelta. Sono diversi i momenti di tensione che ha creato il percorso di questo tronista in studio. Tante le discussioni tra le corteggiatrici. Anche la stesso Andrea, più volte, è stato protagonista di accesi scontri con le ragazze. Al momento, la maggior parte del pubblico si dice convinto del fatto che Zelletta sceglierà, senza alcun dubbio, Natalia. Quest’ultima ha conquistato una bella fetta di pubblico, ma intanto Klaudia è riuscita a entrare nel cuore del bel tronista.

Dopo Angela, anche Andrea potrebbe, però, sorprendere i telespettatori scegliendo la Poznanska, anziché Natalia. Nel frattempo, il programma ha reso note alcune brevissime immagini riguardanti la Villa. Abbiamo potuto subito notare come le due corteggiatrici rimangano deluse da una scelta presa da Zelletta. Non è la prima volta che entrambe si ritrovano contrarie a un gesto di Andrea. Il tutto accade dopo che Natalia e Klaudia vengono informate dell’arrivo di un’altra persona alla Villa. Tutte e due sembrano convinte che presto assisteranno all’arrivo di Muriel! Quest’ultima si è auto-eliminata, dichiarando di non riuscire più a prendere parte al programma a causa degli impegni lavorativi. Ebbene a scendere dalla macchina potrebbe essere proprio lei.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta: chi sceglierà il tronista?

L’inaspettato ritorno di Muriel potrebbe cambiare le carte in tavola, ma non troppo. Infatti, ricordiamo che quando la giovane ha scelto di lasciare il programma, Zelletta aveva dichiarato di voler arrivare fino alla scelta solo con Natalia e Klaudia. Oggi finalmente il pubblico scoprirà cos’è accaduto all’interno della Villa e, soprattutto, con chi Andrea lascerà la trasmissione.