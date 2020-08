Uomini e Donne oggi Giulio Raselli, attacchi di ansia: “Ho paura di morire”

Giulio Raselli oggi torna a parlare dei suoi attacchi di ansia. L’ex tronista di Uomini e Donne, qualche mese fa, confessava di soffrire di questo disturbo e cercava di dare forza ai fan che hanno il suo stesso problema. Sul suo profilo Instagram, il fidanzato di Giulia D’Urso decide di scendere nel dettaglio e di rivelare la causa che ha scatenato i primi attacchi di ansia. Scendendo nel dettaglio, Giulio racconta di avere avuto dei problemi al cuore tre anni fa, quando giocava a pallacanestro vicino Napoli. In realtà, Raselli poi spiega di avere avuto solo una specie di congestione, che ha portato i medici a consigliargli un breve ricovero in ospedale. Ed è proprio nella struttura ospedaliera che l’ex tronista ha iniziato ad avere degli attacchi di panico. In particolare, il tutto ha preso inizio una notte: mentre dormiva tutti i macchinari attaccati al petto hanno iniziato a suonare. Non c’era un reale problema al cuore, ma in ospedale Giulio è stato a contatto con persone che stavano davvero molto male. Ed è anche questo il motivo per cui Raselli ha iniziato ad avere degli attacchi d’ansia. L’ex tronista prosegue poi con il suo racconto, rivelando altri dettagli.

Uomini e Donne oggi, Giulio Raselli: il ricovero in ospedale che ha causato i primi attacchi di ansia

Giulio Raselli ammette di non aver mai superato i suoi attacchi d’ansia. I primi si sono presentati in quella struttura ospedaliera, dove è rimasto ricoverato per qualche giorno dopo aver accusato una congestione mentre giovava a pallacanestro. I medici hanno preferito continuare a tenerlo sotto controllo, in quanto era uno sportivo e non potevano di certo rischiare. Tutti questi fattori l’hanno portato poi ad affrontare l’ansia e a parlare con degli psicologi. In particolare, racconta di aver chiesto aiuto a due persone diverse, che però non sarebbero riuscite a trovare il fattore scatenante. Lo stesso Giulio confessa di aver ormai compreso qual è il problema che scatena i suoi attacchi d’ansia: “Il fatto è che io ho paura di morire, da quel giorno lì che ho passato in ospedale, ma non l’hanno capito”.

Oggi Uomini e Donne, Giulio Raselli rivela il motivo che ha scatenato i suoi attacchi d’ansia

Gli psicologi a cui ha chiesto aiuto non sarebbero riusciti a trovare la reale causa, in quanto avrebbero cercato di scavare nel suo passato per comprendere se ci fossero delle problematiche. A questo punto, Giulio ha deciso di provare a gestire questa situazione da solo. Ma a oggi, Raselli ammette di non aver superato questo problema. L’ex protagonista del Trono Classico ammette di aver sofferto di attacchi di ansia anche in questi giorni. Giulio trova oggi il coraggio di parlare con i fan dell’esperienza vissuta in ospedale, che in pochi conoscevano, rivelando così il motivo per cui si ritrova ad affrontare gli attacchi d’ansia. Nel frattempo, Raselli si sta godendo la sua storia d’amore con Giulia D’Urso e tutto sembra procedere a gonfie vele!