Giulio Raselli e Giulia d’Urso, conferme e nottatacce: confessioni di coppia

Uomini e Donne gossip, Giulia e Giulio: tra grandi conferme e notti tutt’altro che spensierate…

Giulia e Giulio di Uomini e Donne stanno passando la quarantena insieme. Se, per non poche persone, la convivenza “forzata” può risultare corrosiva per il rapporto, questo non vale assolutamente per la coppia nata nel dating show di Canale 5: l’amore cresce ogni giorno di più, anche quando ci sono le nottatacce di mezzo… Cos’è successo? Entrambi hanno spiegato che le ultime ore non sono state proprio all’insegna della spensieratezza, ma sono convinti che presto tutto si rivolverà.

“Giulio Raselli sta male”, ecco cos’è successo all’ex tornista di Uomini e Donne

Dopo aver parlato del desiderio di avere un figlio, Giulio Raselli ha spiegato di star passando delle ore non proprio piacevoli: “Ho delle placche in gola – ha confessato su Instagram –. Non mi erano mai venute. Ma un male a deglutire… Fanno un male assurdo! Sono in cura dalla dottoressa Giulia”. La sua fidanzata ha aggiunto: “Ho passato una nottataccia. Giulio sta male. Ha le placche in gola e non riesce a mandar giù la saliva. Siamo andati a letto alle 3 e ci siamo svegliati alle 5”.

La conferma di Giulia e Giulio di Uomini e Donne

Non basterà di certo una nottataccia a indebolire il loro amore! Poche ore fa, è arrivata una grande conferma: tutto sta volgendo per il verso giusto… Ecco le parole di Giulio Raselli: “Scorrendo le nostre foto ho ritrovato questa, la trovo stupenda per due motivi: il primo è che ancora tutti eravamo spensierati senza neanche immaginare cosa ci sarebbe accaduto da lì a poco tempo, la seconda è che eravamo innamorati, ce ne siamo resi conto subito, ma forse mai avremmo immaginato che il nostro legame giorno dopo giorno, quasi inconsciamente, si sarebbe consolidato. Ogni istante che passa, mi rendo conto che mai avrei potuto fare scelta migliore”.