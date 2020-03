Uomini e Donne news, lettera di Giulio per Giulia: “Voglio un figlio”

Uomini e Donne news: Giulio Raselli chiede un figlio alla fidanzata Giulia D’Urso

L’ex tronista di Uomini e Donne Giulio Raselli fa sul serio con Giulia D’Urso. A pochi mesi dalla scelta al Trono Classico l’ex tentatore di Temptation Island vuole mettere su famiglia con l’attuale fidanzata. E per farlo il 28enne ha scritto una lettera a Giulia, pubblicata sul settimanale Di Più nel numero in edicola da sabato 28 marzo. L’ex corteggiatrice, data la giovane età (ha solo 24 anni) non è molto convinta di questo passo ma Giulio è più determinato che mai. “Ogni volta che ho provato a parlarti del mio desiderio di paternità hai sempre cercato di cambiare discorso. Capisco i tuoi timori, perché sei giovane e stiamo insieme da poco, abbiamo bruciato le tappe…”, ha precisato Raselli.

Le ultime dichiarazioni di Giulio Raselli su Giulia D’Urso

“È tutto così perfetto che sento nel mio cuore che è il momento giusto per fare quel passo in più per completarci come famiglia: fare un bambino”, ha fatto sapere Giulio di Uomini e Donne. “Del resto la nostra vita è stata tutta un bruciare le tappe e non ci siamo mai pentiti, non abbiamo mai sbagliato seguendo il nostro istinto. Ci amiamo, io mi mantengo da tanti anni da solo nell’oreficeria di famiglia. Abbiamo una casetta accogliente, mancano solo le risate di un piccoletto o di una piccoletta”, ha aggiunto Raselli. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ha addirittura scelto già il nome nel caso arrivasse una bambina: Lisa.

Giulio Raselli vorrebbe da Giulia una figlia di nome Lisa

“Qualche giorno fa sono andata a cercarne il significato e ho scoperto che è un nome di origine ebraica che indica la perfezione. Che dire…Tutto perfetto, no? Io sono pronto, manca solo un tuo sì“, ha concluso Giulia Raselli. Giulia D’Urso accetterà la proposta della sua dolce metà?